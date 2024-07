DIRETTA EMPOLI EMPOLI PRIMAVERA/ Streaming video tv: test “in famiglia” (oggi martedì 16 luglio 2024)

I PRIMI IMPEGNI DEI TOSCANI

Si avvicina la diretta di Empoli Empoli Primavera, questa amichevole in famiglia è una tappa dell’avvicinamento dei toscani all’inizio del prossimo campionato di Serie A 2024-2025, nel quale naturalmente il grande obiettivo dell’Empoli è raggiungere di nuovo la salvezza. Il debutto sarà casalingo, infatti la prima giornata vedrà in programma Empoli Monza, presso lo stadio Carlo Castellani, con il fischio d’inizio contro i lombardi alle ore 20.45 di sabato 17 agosto. Molto impegnativa sarà la seconda giornata, che riserverà all’Empoli la prima trasferta e anche il primo incrocio con una big: i toscani andranno allo stadio Olimpico alle ore 20.45 di domenica 25 agosto, quando sarà in programma la partita contro la Roma. Prima della sosta per le Nazionali ci sarà ancora il tempo anche per la terza giornata della nuova Serie A: ecco allora un’altra trasferta di altissimo livello per l’Empoli, che alle ore 18.30 di sabato 31 agosto dovrà giocare allo stadio Renato Dall’Ara contro i padroni di casa del Bologna, che si preparano invece a una storica partecipazione alla Champions League. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI EMPOLI PRIMAVERA: AMICHEVOLE IN FAMIGLIA

Un grande classico della prima parte della preparazione estiva delle squadre di calcio è l’amichevole in famiglia, allora oggi martedì 16 luglio 2024 accingiamoci a seguire la diretta di Empoli Empoli Primavera, che ci terrà compagnia con il calcio d’inizio alle ore 18.30 presso il Centro Sportivo di Petroio, per chiudere la primissima parte del ritiro pre-campionato dell’Empoli prima di spostarsi in Alto Adige per la successiva fase di lavoro in altura. Il test sarà dunque di valore molto relativo, ma comunque la diretta di Empoli Empoli Primavera permetterà al nuovo mister Roberto D’Aversa di analizzare con calma le prestazioni dei suoi ragazzi, magari compresi i talenti della Primavera che dovessero mettersi in mostra.

L’Empoli arriva da una salvezza davvero in extremis, maturata solo negli ultimi minuti dell’ultima giornata della scorsa Serie A. Sempre una grande gioia quando si raggiunge l’obiettivo all’ultimo sforzo, ma se possibile sarebbe meglio andare più tranquilli nel prossimo campionato di Serie A 2024-2025 e il nuovo Empoli di Roberto D’Aversa sicuramente lavorerà proprio con questo obiettivo. Quali indicazioni in merito potrebbe darci la diretta di Empoli Empoli Primavera? Ce lo dirà chiaramente il campo fra qualche ora…

EMPOLI EMPOLI PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Amichevole in famiglia, anche se siamo in un giorno lavorativo (per chi non è in vacanza) potrebbe essere una buona idea recarsi di persona al Centro Sportivo di Petroio, mentre staremo a vedere se in extremis arriveranno novità circa la diretta tv di Empoli Empoli Primavera e anche su eventuali servizi di diretta streaming video. La certezza chiaramente è che le informazioni principali sul match arriveranno dal sito Internet e dai profili social ufficiali dell’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI EMPOLI PRIMAVERA

Naturalmente ci sarà tutto il modo di effettuare esperimenti sulle probabili formazioni nella diretta di Empoli Empoli Primavera, anche perché nemmeno gli “avversari” saranno tali. Per mister D’Aversa il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, con alcune certezze come il portiere Perisan, in difesa Pezzella e nel reparto di centrocampo Henderson e Fazzini, che ci attendiamo tutti in campo dal primo minuto, per quanto ciò possa significare in un’amichevole in famiglia.

Attenzione anche al tridente d’attacco, che indicativamente potremmo schierare con Gyasi, Caputo ed Ekong titolari o comunque nomi di principale riferimento in questo momento per il reparto offensivo dell’Empoli. Ci saranno poi sicuramente ampie rotazioni (praticamente totali) a partita in corso e staremo a vedere se magari saranno un po’ mescolate le carte e se qualche giovane giocherà nella prima squadra anche se si tratta della diretta di Empoli Empoli Primavera.

