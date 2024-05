Diretta Empoli Roma/ Streaming video tv: Nicola deve vincere per salvarsi! (Serie A, 26 maggio 2024)

DIRETTA EMPOLI ROMA: TOSCANI PER LA SALVEZZA!

Alle ore 20:45 di domenica 26 maggio la diretta di Empoli Roma rappresenta un incrocio delicatissimo per la squadra toscana, che nella 38^ giornata di Serie A 2023-2024 si gioca la salvezza: l’incredibile pareggio della Dacia Arena ha chiaramente complicato i piani di Davide Nicola che però non sarebbe stato aritmeticamente salvo nemmeno sbancando Udine. Adesso il quadro si è reso più chiaro: vincendo, l’Empoli confermerà la categoria con una salvezza incredibile, ma anche solo un pareggio sancirebbe la retrocessione e vedremo il perché nel dettaglio.

Per quanto riguarda la Roma, il campionato giallorosso si è concluso con la sconfitta di Bergamo: in quel momento i giallorossi hanno mancato il quarto o quinto posto e dunque chiuderanno sesti come nella passata stagione, anche se forse rispetto ad allora c’è più sereno all’orizzonte per come Daniele De Rossi sia riuscito a ridare vigore all’ambiente. L’appuntamento per i capitolini è comunque già all’anno prossimo; ora invece noi dobbiamo scoprire come le due squadre giocheranno al Castellani, dunque prendiamoci del tempo per leggere le probabili formazioni.

COME VEDERE EMPOLI ROMA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Non sarà disponibile la diretta tv di Empoli Roma, perché questa partita non rientra nel pacchetto che la Lega mette a disposizione per la 38^ giornata di Serie A sulla televisione satellitare: di conseguenza l’unico modo per assistere al match del Castellani sarà quello di aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del massimo campionato in diretta streaming video come anche Empoli Roma.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA

Davide Nicola affronta la diretta Empoli Roma senza Ebuhei, Alberto Grassi e Cerri: nel suo 3-5-2 il laterale di destra a centrocampo sarà comunque Gyasi, in difesa invece scala ancora Bereszynski che si piazza al fianco dei due intoccabili Ismajli e Luperto, con Caprile ovviamente tra i pali. A sinistra opererà Giuseppe Pezzella, in mezzo il regista è Razvan Marin con Maleh che diventa titolare sul centrodestra e Simone Bastoni che occupa l’altro slot da mezzala, mentre davanti naturalmente non è in discussione la maglia di Niang che dovrebbe essere affiancato da Cambiaghi, con l’ex Destro e Caputo dalla panchina.

Un altro ex come Leandro Paredes è squalificato nella Roma, De Rossi vuole chiudere bene e allora spazio a una squadra competitiva con Svilar protetto da Gianluca Mancini e Ndicka, Rasmus Kristensen favorito da terzino destro e Angeliño che sopperirà alle noie fisiche di Spinazzola. In mezzo si gioca a tre: Cristante diventa il barometro davanti alla difesa, Edoardo Bove e Lorenzo Pellegrini in due interni, avremo poi il tridente pesante con Abraham che prende il posto dello squalificato Romelu Lukaku e viene supportato da Dybala e El Shaarawy, in ballottaggio con il terzo ex che è Baldanzi.

EMPOLI ROMA: QUOTE E PRONOSTICO

La squadra favorita nella diretta di Empoli Roma è quella di casa: chi ha puntato con l’agenzia Snai pensa ovviamente che le motivazioni faranno la differenza, quindi il segno 1 per la vittoria dei toscani è quotata 1,95 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2 per il successo della Roma porta in dote una vincita che equivale a 3,65 volte la vostra giocata, curiosamente si tratta dello stesso valore che accompagna il segno X in questa partita, eventualità per la quale dovrete ovviamente puntare sul segno X.











