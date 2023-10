DIRETTA/ Empoli Monza Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (22 ottobre 2023)

DIRETTA EMPOLI MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È arrivato il momento di vivere insieme la diretta di Empoli Monza Primavera, e sarà anche una partita interessante perché rappresenterà il primo incrocio tra queste due squadre. Tra i precedenti possiamo citare quello di Alessandro Lupi, attuale allenatore dei brianzoli, contro i toscani: era il dicembre 2018 e Lupi era sulla panchina del Milan, la partita era terminata 1-1 al Centro Sportivo Monteboro (casa dell’Empoli) con il rigore di Arnel Jakupovic e il gol di Daniel Maldini a un minuto dal 90’. In questo campionato l’Empoli Primavera ha perso solo all’esordio, in casa dell’Inter; poi ha infilato tre vittorie e due pareggi, in totale ha realizzato 11 gol (due volte un tris, poker contro il Frosinone) e ne ha incassati 5, tenendo inviolata la porta nelle ultime due gare.

DIRETTA/ Roma Monza (risultato 0-0) video streaming tv: espulso D'Ambrosio! (Serie A, 21 ottobre 2023)

Il Monza neopromosso come già detto sta faticando: ha vinto sul campo del Frosinone alla seconda giornata, poi tre pareggi consecutivi e due sconfitte, alla prima e ultima giornata. Tanti i gol segnati, ben 12, ma per contro ne abbiamo 15 incassati e dunque la difesa è certamente sotto esame. Adesso per noi è davvero giunta l’ora di metterci comodi e stare a vedere cosa succederà sul terreno di gioco: la parola può passare ai protagonisti della partita, la diretta di Empoli Monza Primavera sta finalmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA/ Quote, ancora assenze per Mourinho (Serie A, 22 ottobre 2023)

DIRETTA EMPOLI MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Verona Primavera sarà trasmessa su SI Solocalcio: ricordiamo che il canale fa parte del pacchetto Sportitalia, e da circa un anno è visibile gratuitamente su Tivùsat (numero 58) o in alternativa con l’opzione della diretta streaming video sul sito ufficiale. A proposito dell’opzione mobilità, ci sono due alternative per assistere alla partita: la prima è quella di visitare il portale www.sportitalia.com, la seconda invece è quella di installare e attivare l’app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Probabili formazioni Roma Monza/ Diretta tv: ci sarà Belotti con Lukaku (Serie A, 21 ottobre 2023)

EMPOLI MONZA PRIMAVERA: QUASI UN TESTA-CODA!

Empoli Monza Primavera viene diretta dal signor Giuseppe Rispoli, e si gioca alle ore 14:00 di domenica 22 ottobre: siamo in campo per la settima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024, che ci presenta una sfida che è quasi un testa-coda. Sta facendo davvero bene l’Empoli, una società che ha sempre curato il proprio settore giovanile e ha trovato ultimamente stagioni interessanti sul piano dei risultati, attualmente è terzo posto in classifica con ambizioni da scudetto anche se prima della sosta è arrivato un pareggio sul campo del Verona.

Il Monza è neopromosso e come primo obiettivo ha quello di confermare la categoria per provare a crescere; attualmente i brianzoli sarebbero salvi ma hanno pochissimo margine sulla zona playout, due settimane fa hanno perso in casa contro il Cagliari. Toscani dunque favoriti nella diretta di Empoli Monza Primavera, ma sarà poi il campo a dirci come andranno le cose; intanto possiamo fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, andando a prenderci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MONZA PRIMAVERA

È un 3-4-2-1 quello che Alessandro Birindelli utilizza per la diretta Empoli Monza Primavera: in porta c’è Stubljar già convocato in prima squadra, poi una difesa posizionata in linea con Stassin, Indragoli e Mannelli mentre nel settore centrale del campo dovrebbero agire ancora Bacci e Kaczmarski, con i laterali che sarebbero Gaj a destra e Barsi sull’altro versante. A giocare come trequartisti abbiamo Sodero e El Biache, incalzati però da Vallarelli e Ansah; davanti dovrebbe essere schierato come unico attaccante Giacomo Corona, che deve vincere la concorrenza di Bocci e Nabian.

Nel Monza tegola per Alessandro Lupi: Stephen Nenè è squalificato per tre giornate, questo ci dice che come centravanti dovrebbe giocare ancora Goffi che sarà sostenuto da una linea di trequartisti che si compone di Tommaso Marras, Nathan Fernandes e Ferraris con Martins prima alternativa. A centrocampo, al fianco di Lupinetti – inutile doppietta contro l’Empoli – è ballottaggio tra Zoppi e Leonardo Colombo, ma occhio anche a Giubrone e Berretta; poi una difesa con Cagia e Brugarello che saranno i centrali a protezione di Mazza, mentre Kassama e Dell’Acqua saranno i due terzini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA