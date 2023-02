Diretta Empoli Napoli/ Streaming video tv: i toscani provano lo sgambetto (Serie A)

DIRETTA EMPOLI NAPOLI: TOSCANI PER L’IMPRESA

La diretta Empoli Napoli, in programma sabato 25 febbraio alle ore 18:00, racconta di una sfida nettamente a favore dei partenopei. La capolista capitanata dall’ex Di Lorenzo, infatti, vive un momento straordinario suggellato dalla vittoria in Champions League di martedì.

In campionato la marcia è trionfale e i punti di vantaggio sul secondo posto sono addirittura quindici. Si prospetta, quindi, un match molto complicato per l’Empoli, chiamato ad una vera e propria impresa per fermare la corsa della capolista. Dal canto suo, però, l’undici di Zanetti non ha nessuna intenzione di lasciare punti per strada visto che il cammino salvezza nasconde ancora qualche insidia.

EMPOLI NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Empoli Napoli, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Dario Marcolin. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

EMPOLI NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Napoli vedono indisponibili da ambo le parti. Mister Zanetti dovrà sicuramente fare a meno degli squalificati Akpa Akpro e Bandinelli. Due pedine importanti che si aggiungono agli infortunati Destro e Cambiaghi, quest’ultimo fermato da un problema muscolare. A centrocampo, quindi, dubbio tra Grassi ed Henderson mantre in avanti sarà uno tra Piccoli e Satriano ad affiancare Caputo. In casa Napoli, invece, l’unico indisponibile è Raspadori, il cui rientro è previsto per metà marzo. Imbarazzo della scelta, quindi, per Spalletti che deve sciogliere il dubbio Lozano e Politano nel tridente offensivo.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Empoli Napoli vedono una sfida nettamente a favore della capolista del torneo. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di Spalletti vale 1.45 contro i 6.50 attribuiti ai toscani e la quota 4.75 riferita al segno X. Ci si aspettano molti gol e l’Over 2.5 a 1.60 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 2.15.











