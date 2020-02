Diretta Empoli Pisa/ Streaming video DAZN: azzurri in serie positiva (Serie B)

Empoli Pisa, che sarà diretta dal signor Volpi e si gioca domenica 16 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B 2019-2020. Dopo un lunghissimo periodo di crisi l’Empoli sembra essere riuscito a trovare la necessaria scossa ottenendo due vittorie consecutive, contro il Crotone in casa e contro il Cittadella in trasferta. Due sfide complicate contro formazioni di alta classifica che sono però terminate con 6 punti per gli azzurri che si sono staccati dalla zona play out e si sono riportati a -3 dalla zona play off, in una classifica del torneo cadetto che resta particolarmente corta: dunque l’avvento di Pasquale Marino in panchina, al posto di Roberto Muzzi che a sua volta aveva rilevato Cristian Bucchi, ha davvero fatto bene ad una squadra che ha tutto per centrare la promozione attraverso gli spareggi ma che ora può anche pensare di rimontare fino al secondo posto, vista la classifica. Dall’altra parte il Pisa, pareggiando in casa contro il Chievo, si è visto agganciato a quota 30 punti proprio dall’Empoli, ottenendo comunque il suo quinto risultato utile consecutivo e restando in corsa per un posto nei playoff che rappresenta un obiettivo concreto in questa stagione. Aspettando la diretta di Empoli Pisa possiamo ora analizzare le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del derby toscano.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Pisa non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PISA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Empoli Pisa, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. L’Empoli allenato da Pasquale Marino dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolau, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami, Mancuso, Tutino. Il Pisa guidato in panchina da D’Angelo sarà chiamata a rispondere con un 4-3-2-1 così disposto sul rettangolo verde: Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti; Lisi; Gucher, De Vitis, Pinato; Minesso, Marconi, Masucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Empoli e Pisa, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.85, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.60 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.20. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA