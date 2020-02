Diretta Pisa Chievo/ Streaming video DAZN: per puntare ai playoff (Serie B)

Pisa Chievo, diretta dall’arbitro Dionisi, è in programma oggi pomeriggio, domenica 9 febbraio 2020, alle ore 15.00 per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Arriviamo a Pisa Chievo con la consapevolezza che si tratta di una sfida delicata fra due formazioni che inseguono un posto ai playoff. Al momento toscani e veneti sarebbero entrambi fuori, perché il Pisa ha 29 punti e il Chievo 30, tuttavia la graduatoria è ancora molto corta e chi dovesse vincere oggi rafforzerebbe in modo significativo la propria posizione in classifica – ma nulla sarà compromesso anche per chi dovesse perdere. Il Pisa arriva rinfrancato dal pirotecnico successo per 3-4 sul campo della Cremonese, mentre il Chievo deve provare a rialzarsi immediatamente dalla sconfitta casalinga (0-1) contro il Venezia: chi riuscirà a portare a termine il proprio obiettivo?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nessuna diretta tv per Pisa Chievo, che non sarà infatti fra le partite di DAZN disponibili anche su DAZN 1 al canale numero 209 della piattaforma satellitare. Il match di conseguenza sarà disponibile solamente in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CHIEVO

Passiamo adesso a considerare le probabili formazioni per Pisa Chievo. Mister Luca D’Angelo dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale con Gori in porta; Birindelli, De Vitis, Benedetti e Lisi nella difesa a quattro da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Marin, Pinato e Gucher, infine Masucci e Minesso trequartisti in appoggio alla prima punta Vido. Il Chievo di Michele Marcolini potrebbe invece rispondere con il seguente 4-3-1-2: Semper in porta; davanti a lui difesa a quattro con Dickmann, Leverbe, Cesar e Renzetti; a centrocampo Obi è squalificato e potremmo vedere in azione dunque Esposito, Segre e Giaccherini mentre in attacco ipotizziamo Vignato trequartista alle spalle delle due punte Djordjevic e Meggiorini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Pisa Chievo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Bisogna dire che in questa partita regna l’incertezza, infatti sono quotati a 2,75 sia il segno 1 sia il segno 2. Si sale infine, ma davvero di poco, per il pareggio, dal momento che il segno X varrebbe 2,95 volte la posta in palio.



