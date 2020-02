Video/ Cittadella Empoli (1-2): highlights e gol. Gli azzurri vincono al Tombolato

Il video di Cittadella Empoli, nella 23^ giornata della Serie B, ben ci racconta dell’ottima vittoria ottenuta dagli azzurri col risultato di 2-1 tra le mura del Tombolato e di tre punti che tanto bene fanno alla squadra di Mister Muzzi, per allontanarsi dalla zona calda della classifica del campionato. Tornando al match, ecco che dobbiamo raccontare di un avvio molto brillante in questo turno della cadetteria: prima dell’intervallo infatti il risultato sul tabellone era già fermo sull’1-1 con i gol di Mancuso per l’Empoli già al 6’ (in rete alla prima occasionissima offerta) e di Adorni, firmato per i granata al 38’ di gioco. La ripresa comincia però un poco sottotono rispetto al ritmo di gioco intenso mantenuto nel primo tempo. Pure il Cittadella ha provato ad andare in vantaggio un paio di volte ma è solo al 73’ che la sfida svolta con un gran gol di Bajrami, che porta i toscani sull’2-1. Nel finale sono gli azzurri a provare di nuovo a spingere ma di fatto accade ben poco prima del triplice fischio finale. Dopo il 90’ dunque esplode la festa degli azzurri, che tornano a respirare e risalire la graduatoria della cadetteria. .

IL TABELLINO

CITTADELLA EMPOLI 1-2 (1-1 PT)

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia (87’ Rosafio), Iori, Gargiulo (81’ Vita); D’Urso (60’ Luppi); Stanco, Diaw. All. Venturato

A disposizione: Maniero, Mora, Bussaglia, Panico, Rizzo, Frare, Rosafio, De Marchi, Ventola.

EMPOLI: Brignoli, Fiamozzi, Sierralta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Ricci (26’ Stulac), Henderson; Bajrami, Mancuso (75’ La Mantia), Tutino. All. Marino

A disposizione: Branduani, Perucchini; Nikolaou, Zurkowski, Antonelli, Pinna, Fantacci, Ciciretti.

ARBITRO: Eugenio Abbattista di Molfetta (Schirru-Palermo; Gariglio)

MARCATORI: 6’ Mancuso, 38’ Adorni, 73’ Bajrami

AMMONITI: Henderson, Gargiulo

