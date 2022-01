DIRETTA EMPOLI ROMA/ Video streaming tv: sono solo 4 le vittorie toscane

DIRETTA EMPOLI ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Empoli Roma è la 32esima sfida in assoluto tra le due squadre in tutte le competizioni. I toscani sono riusciti a vincere solo in 4 occasioni contro i giallorossi con 21 vittorie della Roma e 6 pareggi. La Roma ha vinto anche la gara d’andata col risultato di 2-0 grazie ai gol di Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. L’ultima volta si giocò allo Stadio Renato Castellani nell’ottobre del 2018 una gara terminata col risultato di 0-2 grazie ai gol di N’Zonzi e Dzeko. In mezzo l’Empoli aveva sprecato l’occasione per trovare il pari e magari cambiare la partita con Francesco Caputo in grado di sbagliare un calcio di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA/ Diretta tv: chi affiancherà Pinamonti?

L’ultimo successo dell’Empoli contro la Roma ci riporta indietro addirittura al 17 febbraio del 2007 a una gara terminata col risultato finale di 1-0. Il match in questione fu deciso da un gol dopo 5 minuti di Nicola Pozzi. Nel finale Tosto fu espulso lasciando l’Empoli in dieci contro undici. Le sfide a Empoli vengono anche tragicamente ricordate dai tifosi della Roma per l’entrata killer di Vanigli che poteva costare la carriera a Totti in grado invece di recuperare miracolosamente e giocare, vincendolo, il Mondiale in Germania. (Matteo Fantozzi)

Diretta/ Roma Lecce (risultato finale 3-1): la chiude Shomurodov!

DIRETTA EMPOLI ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Empoli Roma di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio.

Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

EMPOLI ROMA: MOU RECUPERA SMALLING E EL SHAARAWY

Empoli Roma, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 18:00 dallo stadio Carlo Castellani di Empoli, è valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri sono reduci dal pareggio esterno conseguito sul campo del Venezia, gara terminata con il risultato di 1-1. La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli è una delle sorprese di questo campionato. L’Empoli infatti occupa l’undicesima posizione in classifica con 29 punti. Nell’ultimo periodo i toscani hanno rallentato la marcia, e nelle ultime cinque giornate hanno alternato tre pareggi a due sconfitte.

Diretta/ Inter Empoli (risultato finale 3-2): la decide Sensi!

La Roma arriva alla sfida del Castellani, dopo la vittoria di misura sul Cagliari, in cui è stato decisivo il rigore trasformato in gol da uno degli ultimi arrivati, Sergio Oliveira. Grazie a quest’ultimo risultato, la squadra di José Mourinho ha ritrovato un po’ di serenità, dopo le due sconfitte con Milan e Juventus rimediate nelle precedenti partite. I giallorossi sono attualmente in settima posizione con 35 punti, gli stessi di Fiorentina e Lazio, e sono in lotta per la sesta posizione che vale la qualificazione per la prossima Uefa Conference League. Nella gara di andata, la Roma si è imposta con un secco 2-0 sull’Empoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI ROMA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Empoli Roma, le quali scenderanno in campo per sfidarsi nella partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. L’allenatore dei toscani, Aurelio Andreazzoli, sembra intenzionato ad utilizzare il modulo 4-3-2-1. Sulla trequarti Henderson e Bajrami, i quali supporteranno l’unica punta Pinamonti. Questa la probabile formazione titolare dell’Empoli: Vicario; Stojanovic, Tonelli, Ismajili, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Zurkowski; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

Il tecnico della Roma, José Mourinho dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2. Probabile conferma per gli ultimi due acquisti Maitland Niles e Sergio Oliveira, entrambi già titolari nello scorso turno. Ecco la probabile formazione giallorossa per la sfida con l’Empoli: Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Maitland Niles, Mkhitaryan, Veretout, Oliveira, Vina; Zaniolo, Abraham.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Empoli Roma di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria dell’Empoli, abbinata al segno 1, viene quotata 4.00. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto con una quota di 4.00. Il successo esterno della Roma, associato al segno 2, viene quotato 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA