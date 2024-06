DIRETTA EMPOLI ROMA U17/ Video streaming tv: precedenti in equilibrio! (finale Under 17, 21 giugno 2024)

DIRETTA EMPOLI ROMA U17: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Empoli Roma U17, possiamo rievocare adesso i cinque precedenti più recenti della partita che oggi sarà la finale scudetto Under 17. Il bilancio è in perfetto equilibrio con due vittorie per parte più un pareggio, per la Roma U17 spicca il successo nell’unica altra occasione in cui l’Under 17 giallorossa aveva incontrato in finale i pari età dell’Empoli. Era per la precisione venerdì 19 giugno 2015 e la Roma U17 si impose per 2-1 ai tempi supplementari.

In questo campionato 2023-2024, tuttavia, i precedenti della stagione regolare Under 17 sono più favorevoli all’Empoli. Per la precisione, la partita d’andata giocata in casa della Roma terminò con un pareggio per 1-1 domenica 15 ottobre 2023 nella sesta giornata d’andata, il ritorno invece fu disputato lunedì 26 febbraio scorso, era la diciannovesima giornata e logicamente si giocò in Toscana, con una vittoria per 2-0 da parte dei padroni di casa dell’Empoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI ROMA U17 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi segue abitualmente le finali dei vari campionati giovanili non è una novità, ma ricordiamo che, pur in assenza di una “classica” diretta tv di Empoli Roma U17, ci saranno ben due piattaforme che forniranno le immagini in diretta streaming video. Il riferimento è quindi particolarmente prezioso per gli abbonati a DAZN ma naturalmente ecco pure la piattaforma federale Vivo Azzurro TV.

ECCO LA FINALE SCUDETTO UNDER 17

C’è un titolo tricolore in palio stasera, nella grande kermesse del calcio giovanile nelle Marche: infatti oggi, venerdì 21 giugno 2024, ci attende la diretta di Empoli Roma U17, che sarà la finale evidentemente del campionato Under 17 con fischio d’inizio alle ore 19.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Appena due giorni fa sono state disputate le due semifinali che hanno determinato l’accoppiamento fra toscani e giallorossi nella diretta di Empoli Roma U17, adesso naturalmente staremo a vedere chi si cucirà lo scudetto sul petto.

Potrebbe contare anche la fatica, sebbene sia uguale per tutti dal momento che entrambe le semifinali sono terminate ai supplementari. L’Empoli ha avuto in questo modo la meglio per 3-1 nel derby toscano contro la Fiorentina, dopo che i tempi regolamentari erano terminati per 1-1. Stesso punteggio al triplice fischio finale della partita fra la Roma e la Juventus, poi l’Under 17 capitolina ha avuto la meglio per 2-1 e così potrà difendere il titolo italiano già vinto nella scorsa stagione. La diretta di Empoli Roma U17 chi incoronerà come campioni d’Italia Under 17?

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA U17

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Empoli Roma U17. L’Empoli conferma il modulo 3-4-1-2 e come titolari proviamo ad indicare Versari tra i pali, protetto dalla difesa a tre con Tavernini, Bembnista e Tommaso Rugani, mentre Olivieri e Lauricella dovrebbero essere i due esterni e nel cuore della mediana ci aspettiamo dal primo minuto Huqi e Mazzi. Ecco poi come trequartista Blini alle spalle dei due attaccanti Monaco e Popov, tra le alternative però sono doverose le citazioni per Menconi e Campanello, entrambi in gol contro la Fiorentina entrando a partita in corso.

Gianluca Falsini invece potrebbe schierare la sua Roma U17 secondo il modulo 4-3-2-1: Sugamele potrebbe essere il punto di riferimento più avanzato, con Coletta e Belmonte alle sue spalle sulla linea della trequarti, anche se le alternative in attacco non mancano. Linea a tre invece a centrocampo, dove i titolari giallorossi potrebbero essere Arduini, Di Nunzio e Panico, infine in difesa ecco la coppia centrale formata da Terlizzi e Nardin davanti al portiere De Marzi, con Marchetti a destra e Cama a sinistra come terzini.











