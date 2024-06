DIRETTA FIORENTINA EMPOLI U17/ Video streaming tv: una vittoria a testa in stagione (oggi 19 giugno 2024)

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI U17: I TESTA A TESTA

Naturalmente i precedenti che ci accompagnano verso la diretta di Fiorentina Empoli U17 sono parecchi, perché come già visto le due squadre sono avversarie anche nel girone di campionato. Possiamo partire da qui, e dire che in questa stagione abbiamo avuto una vittoria a testa: il primo giorno di ottobre a imporsi è stata la Fiorentina con un 3-1 casalingo, firmato dalla tripletta del super Stefano Maiorana (prima rete su rigore), ma al ritorno è stato 4-1 in favore dell’Empoli con le firme di Nicola Mazzi, Bogdan Popov, Salvatore Monaco (rigore) e Thomas Campaniello, un successo ancora più importante se pensiamo che gli azzurri non vincevano il derby da cinque partite.

Quattro di queste gare sono state vinte dalla Fiorentina, che ha messo insieme anche un 4-0 (ottobre 2021) e un 6-0 (settembre 2022) sempre sul proprio campo; in generale nelle ultime 10 l’Empoli ha ottenuto solo tre vittorie a fronte dei sei successi della Viola, troviamo dunque un solo pareggio che è quello del febbraio di due anni fa, sancito dalle reti di Francesco Vallarelli per gli azzurri e Riccardo Braschi per la Fiorentina, ora però si gioca in campo neutro e gara secca e dunque sarà davvero curioso scoprire come andranno le cose in un contesto molto differente dal solito. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI FIORENTINA EMPOLI U17 IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta tv di Fiorentina Empoli U17 possiamo dire che non sarà a disposizione una trasmissione sui canali tradizionali della nostra televisione, ma la semifinale del campionato Serie A e B sarà comunque garantita e per assistere alle immagini avrete bisogno dei vostri dispositivi mobili perché si tratterà di una visione in diretta streaming video. La prima soluzione è l’abbonamento alla piattaforma DAZN, mentre nel secondo caso, sempre qualora siate clienti, vi dovrete rivolgervi al portale Vivo Azzurro TV.

FIORENTINA EMPOLI U17: DERBY IN SEMIFINALE!

Grande appuntamento con la diretta di Fiorentina Empoli U17: la partita, in programma alle ore 17:00 di mercoledì 19 giugno 2024 presso il Del Duca di Ascoli, rappresenta la prima semifinale del campionato Under 17 2023-2024, quello di Serie A e B e dunque il principale. Sarà un derby toscano infuocato, che tra l’altro si ripresenta dopo la stagione regolare perché, naturalmente, Fiorentina ed Empoli sono state avversarie nel girone C e hanno chiuso la classifica ai primi due posti, qualificandosi direttamente per i quarti di finale playoff, saltando i primi turni della corsa verso lo scudetto.

Qui l’Empoli grazie al miglior piazzamento (in termini di punti) ha eliminato l’Inter finalista dello scorso anno con un doppio pareggio per 2-2; la Fiorentina invece ha avuto la meglio del Monza battendolo due volte. La sensazione è che i viola siano leggermente favoriti, ma in gara secca non si può davvero mai dire, del resto arriviamo da sfide incredibili nel campionato Under 18 che si è concluso pochi giorni fa; vedremo allora cosa succederà nella diretta di Fiorentina Empoli U17, intanto leggiamo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI U17

Sarà un 3-4-2-1 quello di Marco Capparella per la diretta Fiorentina Empoli U17: da valutare il bomber Maiorana che giocherebbe da prima punta, in alternativa pronto Bassidy Sanogo e comunque alle spalle avremo i due trequartisti Pisani e Angiolini, idealmente protetti da una linea di centrocampo nella quale Di Pierdomenico insidia Evangelista a destra e Masoni giocherà a sinistra, poi Bonanno e Ciacci a fare filtro in mezzo al campo con una difesa che sarà formata da Bala Keita, Batignani e Turnone a protezione del portiere Dolfi.

L’Empoli di Andrea Filippeschi conferma il 3-4-1-2 con cui ha fatto fuori l’Inter: Versari tra i pali, difesa con Tavernini, Bembnista e Tommaso Rugani in linea, due elementi avanzati sulle corsie laterali in Alessandro Olivieri e Lauricella e poi la coppia nel settore nevralgico che sarà composta da Huqi e Mazzi. I pezzi pregiati arrivano davanti: Andrea Orlandi, 11 gol e 6 assist in campionato, si piazza alle spalle dei due attaccanti che sono Monaco e Popov, entrambi a segno nel ritorno dei quarti di finale playoff e che non hanno avversari nel ruolo.











