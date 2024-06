DIRETTA ROMA JUVENTUS U17/ Video streaming tv: un precedente glorioso (oggi 19 giugno 2024)

DIRETTA ROMA JUVENTUS U17: IL PRECEDENTE

Parlando della diretta di Roma Juventus U17 dobbiamo dire che scarseggiano i precedenti tra le due squadre, e allora ne possiamo citare uno intrigante che riguarda l’ultima volta in cui i giovani bianconeri hanno raggiunto la finale scudetto di categoria. Era il 2010, e il campionato si chiamava ancora Allievi Professionisti; la partita si giocava a Montepulciano e sulla panchina della Roma Under 17 sedeva Andrea Stramaccioni, che poi sarebbe andato all’Inter a vincere la Next Gen Series venendo chiamato in prima squadra subito dopo.

Ad ogni modo, quel giorno a decidere in favore dei giallorossi era stato Amato Ciciretti, che aveva segnato il gol dello scudetto. Era una squadra che aveva in campo anche Pigliacelli, Federico Barba, Orchi, Politano, Caprari e Verre: una Under 17 fortissima, che infatti di lì a poco avrebbe conquistato anche il titolo Primavera. Per la Juventus invece da citare Liviero, Padovan e De Silvestro, elementi che sotto la guida di Marco Baroni avrebbero vinto il Torneo di Viareggio; sono passati 14 anni da allora ed è sempre molto interessante andare a vedere cosa ne sia stato dei giovani di allora, stasera però c’è una partita molto interessante che vale come semifinale del 2023-2024 e allora torniamo a concentrarci sull’attualità con la diretta di Roma Juventus U17. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA JUVENTUS U17 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo anche per questa seconda semifinale che il campionato Under 17, anche nelle sue fasi finali dei playoff, non viene seguito dalla nostra televisione: non avrete dunque a disposizione una diretta tv di Roma Juventus U17, ma il match potrà comunque essere seguito perché a occuparsene sono due piattaforme che forniranno le immagini in diretta streaming video. Dovrete aver sottoscritto un abbonamento, e utilizzare i vostri apparecchi mobili (PC, tablet o smartphone) per accedere a DAZN o Vivo Azzurro TV.

CHE SFIDA INTRIGANTE!

La diretta di Roma Juventus U17 ci farà compagnia alle ore 20:30 di mercoledì 19 giugno, presso lo stadio Del Conero di Ancona: si tratta della seconda semifinale del campionato Under 17 2023-2024 di Serie A e B. Una sfida certamente intrigante, che ammicca sulla carta ai giallorossi: la Roma U17 è campione in carica, ha due titoli nelle ultime tre edizioni e a livello giovanile è un punto di riferimento ormai da parecchi anni, si candida a quello che sarebbe il suo decimo scudetto nella categoria Under 17 e parte con i favori del pronostico.

Dall’altra parte ci proverà comunque la Juventus, che intanto ha vinto il girone A e nei quarti di finale dei playoff ha eliminato il Bologna: impresa non da poco perché i felsinei, oltre ad aver lottato per il primato stagionale con i bianconeri, sono la squadra che si era laureata campione d’Italia nel 2022. Vedremo allora cosa succederà tra poco nella diretta di Roma Juventus U17, noi aspettiamo che la semifinale del campionato prenda il via ma intanto possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dagli allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS U17

Gianluca Falsini dovrà studiare bene le sue scelte offensive per la diretta Roma Juventus U17: l’idea è quella di far giocare insieme Morucci, Coletta e Belmonte ma uno dei tre dovrebbe essere adattato a centravanti tattico, l’alternativa è Sugamele (o Cinti) come prima punta. Questo si vedrà, a centrocampo invece dovremmo avere Arduini a giostrare in qualità di playmaker basso con le due mezzali che sarebbero Di Nunzio e Panico, in difesa invece ecco la coppia centrale formata da Terlizzi e Nardin a protezione del portiere De Marzi, Marchetti e Cama invece correranno sulle corsie.

È un 4-3-1-2 anche quello di Claudio Rivalta, che schiera Verde e il figlio d’arte Alfonso Montero a protezione di Riccardo Radu; Zingone e Contarini i due esterni bassi, a centrocampo ci provano Sylla e Bellino ma i favoriti dovrebbero rimanere Grelaud, Vallana e Lontani. Davanti, dipenderà da Sosna: con il ceco disponibile spazio al tridente con Leone largo e Giardino da prima punta, altrimenti sarà Barido ad agire tra le linee con i due di cui sopra che si divideranno lo spazio offensivamente.











