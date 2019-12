Diretta Empoli Salernitana/ Streaming video DAZN: toscani in forte crisi (Serie B)

Empoli Salernitana, che sarà diretta dal signor Volpi e si gioca sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Una sfida tra due squadre che restano sulla soglia della zona play off, ma che devono iniziare a guardarsi anche alle spalle considerando quanto la classifica sia corta nel torneo cadetto. I toscani, nonostante il cambio di panchina tra Cristian Bucchi e Roberto Muzzi, hanno vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato e non riescono a trovare continuità, con la sconfitta in casa dell’Empoli arrivata dopo la vittoria interna con l’Ascoli. Troppi alti e bassi, gli azzurri inseguono a un punto di distanza la Salernitana. I granata battendo in una partita rocambolesca il Crotone in casa ha dato un calcio alla recente crisi che aveva portato la squadra di Giampiero Ventura a ottenere un solo punto nelle precedenti 4 partite. In trasferta la Salernitana non vince dallo scorso 29 settembre, in casa del Livorno, e in settimana il club campano ha dovuto registrare un cambio nello staff tecnico con il secondo di Ventura, Tiziano De Patre, che ha lasciato il club per motivi personali.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Salernitana, sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, sarà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del vostro satellite e che da questa stagione è disponibile anche per gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto un contratto con la nuova piattaforma. In alternativa, in assenza di un televisore, potrete seguire questa partita in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per collegarvi sul sito dazn.it oppure installando l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SALERNITANA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Empoli Salernitana, sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. L’Empoli allenato da Roberto Muzzi sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Brignoli; Veseli, Nikolau, Maietta, Balkovec; Frattesi, Bandinelli, Ricci; Dezi; La Gumina, Mancuso. Risponderà la Salernitana guidata in panchina da Giampiero Ventura con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Micai; Billong, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Firenze, Dziczek, Kiyine, Lopez; Djuric, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.90, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.40, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.00. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.05, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.75.



