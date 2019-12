Diretta Salernitana Crotone/ Streaming video DAZN: club a caccia di punti (Serie B)

Salernitana Crotone, diretta dall’arbitro Aureliano, è la partita valida per la 16^ giornata del campionato di Serie B, prevista oggi domenica 15 dicembre alle ore 21.00 allo stadio Arechi di Salerno. Le due squadre sono divise da soli tre punti in classifica ma gli obiettivi stagionali sono del tutto differenti. I campani, guidati da Giampiero Ventura, non stanno attraversando un buon periodo di forma: nelle ultime cinque gare disputate in Serie B, solo una vittoria risalente al 2 novembre contro la Virtus Entella. Il presidente Claudio Lotito è stato apertamente contestato dalla tifoseria degli amaranto, con pure striscioni appesi in città. Non un buon modo per preparare la partita di domenica, dove Ventura e soci affronteranno una squadra ben organizzata con l’obiettivo dichiarato di giocare almeno i play-off per la Serie A. Anche Giovanni Stroppa ha i suoi problemi in casa: il suo Crotone non vince dall’8 novembre, in casa contro l’Ascoli. Per questo la società sta pensando di porre rimedio nel mercato invernale con un colpo a sorpresa: riportare in serie cadetta l’ex Cosenza, ora in prestito al Verona, Gennaro Tutino. Un fattore da considerare per i padroni di casa è proprio Giovanni Stroppa, il quale da avversario degli amaranto ha sempre ottenuto buoni risultati: nei 4 precedenti con le squadre allenate dall’ex Foggia, la Salernitana ha perso in tre circostanze e pareggiato in una.

DIRETTA SALERNITANA CROTONE: STREAMING VIDEO E TV

Come al solito non sarà prevista nessuna diretta tv per i match di Serie B e pure per Salernitana Crotone. La sfida di questa sera sarà trasmessa, in diretta streaming video in via esclusiva sulla piattaforma a pagamento DAZN, sia con abbonamento su TV che tramite applicazioni IOS e ANDROID su tablet e cellulari.

DIRETTA SALERNITANA CROTONE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo con cui Ventura affronterà il Crotone dovrebbe essere il 4-3-1-2, che vedrà Micai in porta mentre la linea difensiva sarà composta da Jaroszynski, Karo, Pinto e Lopez. I tre di centrocampo dovrebbero essere Arka Akpro, Di Tacchio e Odjer, Kiyine dietro Djuric e Jallow. Unico dubbio di Ventura, Gondo o Jallow. Stroppa invece si presenterà all’Arechi con un 3-5-2 con Cordaz in porta, Golemic, Marrone e Bellodi in difesa. Zanellato, Benali, Barberis, Crociata e Mazzotta dovrebbero comporre la mediana, con Simy e Messias in attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

La vittoria dei padroni di casa sembra difficile, infatti è quotata 3.1 secondo Betway; il successo degli calabresi è dato a 2.5 quota Eurobet e Planetwin, mentre il pari è quotato 3.2 (merkurwin).



