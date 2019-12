Video/ Entella Empoli (2-0): highlights e gol. La decidono Morra e De Luca (Serie B)

Splendida vittoria per la Virtus nella 16^ giornata del Campionato di Serie B contro i toscani, occorsa col risultato di 2-0: come si vede nel video di Entella Empoli è stata davvero una consistente prestazione quella dei liguri, che con i tre punti si rilanciano anche in ottica play off nella classifica. Tornando alla partita, va subito detto che il via è stato brillante con buone occasioni da gol firmate da entrambe le parti: l’Entella però non ci ha messo moltissimo a prendere in mano le redini del gioco. Prima dell’intervallo infatti il tabellone del risultato si aggiorna già sul 2-0 che sarà poi anche il verdetto finale: a dare il via alle marcature è Morra al 38’ ma subito dopo lo segue in gol De Luca, solo due minuti dopo. Tornati in campo, l’Entella si limita a gestire il match, visto anche il consistente vantaggio: gli ospitati a Chiavari dunque sperano nell’episodio che possa generare il 2-1 e dunque cambiare la sfida. A peggiorare le cose per la squadra di Muzzo, al 70′ arriva anche il cartellino rosso per Baikovec, che lascia gli azzurri in 10. La sorte però non assiste l’Empoli che non riesce a trovare un varco nella difesa avversaria: il triplice fischio finale dunque sancisce il successo dell’Entella e il perdurare della crisi dei toscani.

IL TABELLINO

Virtus Entella-Empoli 2-0 (primo tempo 2-0)

Marcatori: 38′ Morra, 40′ De Luca M.

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro (54′ De Santis), Pellizzer, Chiosa, Crialese; Settembrini (77′ Ardizzone), Paolucci, Toscano (65′ Currarino); Schenetti; De Luca M., Morra. All. Boscaglia .

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou, Balkovec; Frattesi, Stulac (55′ Ricci), Bandinelli; Dezi (61′ Laribi); La Gumina, Mancuso. All. Muzzi.

Arbitro: Amabile della sezione di Vicenza

Ammoniti: 34′ Veseli (E). 69′ Schenetti (VE)

Espulsi: 70′ Balkovec (E)

