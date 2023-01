DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA/ Video streaming tv: c’è totale equilibrio nei precedenti

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

Ora per la diretta di Empoli Sampdoria soffermiamoci sui precedenti tra le due squadre. La gara al Castellani si è giocata, prima di oggi, altre 18 volte con il bilancio che ci parla di 6 successi per gli azzurri, 6 per i blucerchiati e 6 pareggi. Il bilancio è dunque in grandissimo equilibrio. L’ultimo precedente ci porta indietro alla sfida del 19 settembre 2021 che vide la doria vincere in trasferta col risultato di 0-3.

La gara fu sbloccata da Ciccio Caputo alla mezz’ora, autore di una personale doppietta col gol del 2-0 mentre la ciliegina sulla torta la metteva Candreva. I toscani non vincono in casa contro questo avversario dal 20 agosto del 2011 in un 32esimo di finale di Coppa Italia. La gara terminò col risultato di 2-1 che vide accadere tutto nella ripresa con l’Empoli bravo ad andare avanti due volte e dunque di passare poi il turno. Sarà interessante vedere cosa ci dirà la gara di oggi e come andrà ad aggiornare il bilancio in questione. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Sampdoria è disponibile su Sky Sport Calcio: l’appuntamento è riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 202 sul loro decoder. In assenza di un televisore, come noto sarà possibile assistere al match Empoli Sampdoria anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go; inoltre va ricordato che la partita sarà fornita anche da DAZN (come tutte quelle del campionato di Serie A), anche in questo caso la visione sarà soltanto per i clienti del servizio e in mobilità, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

EMPOLI SAMPDORIA: STANKOVIC NON PUÒ SBAGLIARE!

Empoli Sampdoria, partita che viene diretta dal signor Alberto Santoro, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 16 gennaio presso lo stadio Castellani: è il Monday Night nella 18^ giornata di Serie A 2022-2023. Si tratta di una sfida interessante, e soprattutto delicatissima per la Sampdoria: la squadra blucerchiata ha aperto il nuovo anno timbrando una fondamentale vittoria sul campo del Sassuolo, ma poi ha perso in casa contro il Napoli ed è dunque rimasta al penultimo posto in classifica, agganciata anche dal Verona e, entrando in questo turno, con 6 punti da recuperare per una salvezza complicatissima e che potrebbe non arrivare.

L’Empoli invece sta viaggiando bene, con un margine in doppia cifra propri_o sulla Sampdoria: domenica scorsa ha ottenuto un pareggio all’Olimpico rimontando due gol alla Lazio, quindi anche dal punto di vista del morale le cose stanno andando bene alla squadra di Paolo Zanetti che però dovrà dimostrare di non crollare nel girone di ritorno, come avvenuto l’anno scorso. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Empoli Sampdoria prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Empoli Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SAMPDORIA

Nella diretta Empoli Sampdoria Paolo Zanetti non recupera Haas e Destro; spicca la presenza di Caputo, che pochi giorni fa è tornato in azzurro proprio dalla Sampdoria (e ha già timbrato il cartellino contro la Lazio) e quindi va a caccia del classico gol dell’ex, giocherà in coppia con Martin Satriano mentre Baldanzi rimane favorito su un Bajrami in netto calo per agire sulla trequarti. A centrocampo Alberto Grassi fa il regista spostando dunque Razvan Marin, eroe dell’Olimpico, sul centrodestra; dall’altra parte agisce Bandinelli, mentre in difesa è tutto confermato con Ismajli e Luperto che formano la coppia centrale davanti a Vicario, Stojanovic e Fabiano Parisi saranno i due terzini.

Nella Sampdoria c’è Lammers che ha fatto il percorso inverso, e divide l’attacco con un Gabbiadini che sembra finalmente stare bene; Djuricic sarà il giocatore alle spalle di questo tandem offensivo, quindi in attacco i due moduli sono identici. Cambia invece il resto, perché Dejan Stankovic gioca con il 3-4-1-2: in difesa torna Amione dopo la squalifica e si piazza nel terzetto completato da Murillo e Nuytinck, in porta c’è ovviamente Audero mentre a destra, partito Bereszynski, Léris rimane comunque favorito sul nuovo arrivato Zanoli. Sull’altro versante opera Augello, in mezzo con Ronaldo Vieira resta di fatto la sola opzione di Gerard Yepes (o l’adattamento di Sabiri, cambiando eventualmente modulo=.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Empoli Sampdoria, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 18^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,30 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,05 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 3,50 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











