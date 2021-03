Diretta/ Empoli Sassuolo Primavera, streaming video e tv. Emiliani in serie sì

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA: BUON MOMENTO PER GLI EMILIANI

Empoli Sassuolo Primavera, in diretta sabato 20 marzo 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Monteboro, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Emiliani in serie sì dopo le ultime uscite, il Sassuolo infatti nel campionato Primavera è imbattuto da ben 8 partite consecutive, una serie composta da 2 vittorie e 6 pareggi. Manca qualche acuto per riuscire a puntare davvero in alto in classifica, ma la solidità della squadra allenata da Emiliano Bigica sembra un fattore ormai assodato. Dall’altra parte l’Empoli è reduce da un fondamentale successo esterno in casa della Spal, ma ha dovuto dire addio alla Coppa Italia, sconfitto 2-0 dal Genoa. In classifica i neroverdi hanno agganciato il sesto posto e la zona play off, un punto avanti l’Atalanta proprio grazie alla loro eccellente continuità di rendimento. L’Empoli invece è a +2 dalla zona play out, con la quota salvezza che si sta alzando nelle ultime settimane: curiosamente, si affronteranno in questa sfida la squadra che ha ottenuto più pareggi finora in questo campionato Primavera, il Sassuolo con 8, e quella che ha pareggiato meno, una sola “X” per l’Empoli nella sfida contro il Cagliari.

La diretta tv di Empoli Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

Le probabili formazioni della sfida tra Empoli e Sassuolo Primavera presso il Centro Sportivo Monteboro. I padroni di casa allenati da Antonio Buscé scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Pratelli; Donati, Siniega, Pezzola, Rizza; Asllani, Degli Innocenti; Klimavicius, Baldanzi, Sidibe; Lipari. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Emiliano Bigica con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Vitale; Saccani, Ranem, Piccinini, Manarelli; Aucelli, Marginean, Artioli, Mercati; Manara, Reda.

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Empoli e Sassuolo Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.85 volte la posta scommessa.

