Diretta Fiorentina Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: obiettivi diversi

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA: FINE DELL’ANDATA

Fiorentina Sassuolo Primavera, in diretta alle ore 12.30 di oggi, domenica 14 marzo 2021, è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1, che finalmente giunge così all’ultimo turno di un girone d’andata che è durato addirittura sei mesi a causa del lunghissimo stop per Covid. La diretta di Fiorentina Sassuolo Primavera metterà di fronte all’ora di pranzo due formazioni che arrivano da risultati diamentralmente opposti nelle partite che hanno disputato nella scorsa giornata in turno infrasettimanale: per la Fiorentina infatti si deve riaprtire dopo la sconfitta per 4-2 subita sul campo della Sampdoria, mentre il Sassuolo vuole dare continuità alla bella vittoria per 2-0 nel derby regionale contro la Spal.

In classifica di conseguenza troviamo adesso la Fiorentina Primavera a quota 16 punti, dunque i giovani viola navigano in cattive acque, mentre il Sassuolo Primavera dall’alto dei suoi 22 punti comincia a coltivare ambizioni molto interessanti in questo campionato giunto al giro di boa.

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sassuolo Primavera sarà trasmessa stamattina su Sportitalia, il canale numero 60 in chiaro del digitale terrestre che è la “casa” del campionato Primavera 1. Di conseguenza tifosi ed appassionati potranno seguire la partita anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’app di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA

Diamo infine uno sguardo anche a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Fiorentina Sassuolo Primavera. I padroni di casa viola potrebbero schierarsi con il 3-5-2: Fiorini è squalificato, ecco dunque Ghilardi, Chiti e Frison nella difesa a tre davanti a Brancolini; nel folto centrocampo a cinque potrebbero invece essere titolari Milani, Bianco, Neri, Corradini e Pierozzi, infine Munteanu e Spalluto potrebbero formare la coppia d’attacco della Fiorentina. Quanto al Sassuolo, possiamo ipotizzare un modulo 5-3-2 con Vitale in porta e davanti a lui la folta difesa a cinque composta da Paz, Flamingo, Piccinini, Ranem e Saccani; ecco poi a centrocampo il terzetto che potrebbe essere formato da Artioli, Aucelli e Margineanu, infine il tandem d’attacco potrebbe vedere in campo dal primo minuto Manara e Samele.

