Diretta/ Empoli Torino streaming video tv: granata, primato da inseguire (Primavera)

DIRETTA EMPOLI TORINO PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Empoli Torino, in diretta sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato Primavera 1. Granata costretti di nuovo a inseguire il primato in classifica dopo il momentaneo aggancio alla Roma, che si è staccata a +2 dopo l’ultima giornata col Torino bloccato sul pari in casa dal Bologna, con un solo punto conquistato dal Toro nelle ultime due giornate di campionato.

Buon pareggio a Napoli per l’Empoli che a momento in classifica si trova esattamente a metà del guado, a +5 sulla zona play out e distante sempre 5 lunghezze dai play off, con gli azzurri che stanno innanzitutto pensando a consolidare una salvezza tranquilla. Ad Empoli le due squadre non si affrontano dallo scorso campionato Primavera, il confronto terminò con un pareggio per 1-1 il 26 febbraio 2022.

EMPOLI TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Torino Primavera non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento. Sarà dunque esclusivamente disponibile il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Torino Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Antonio Buscè schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stubljar, Boli, Marianucci, Guarino, Angori; Barsi, Ignacchiti, Degli Innocenti, Fini; Ekong, Herculano. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Passador; Dembele, Dellavalle, Anton, Opoku; Ciammaglichella, Ruszel, Weidmann; Njie, Caccavo, Jurgens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI TORINO PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











