Diretta Torino Bologna Primavera/ Streaming video tv: sarà pronto riscatto granata?

DIRETTA TORINO BOLOGNA PRIMAVERA: SFIDA TRA DUE OUTSIDER!

Torino Bologna Primavera si gioca in diretta dal Silvio Piola, con inizio alle ore 16:30 di domenica 29 gennaio: partita valida per la 16^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023, rappresenta la possibilità di riscatto immediato per entrambe le squadre ma, diremmo, principalmente per i granata. Clamorosamente la capolista del torneo ha perso sabato scorso contro l’Udinese penultima in classifica, mancando dunque il potenziale allungo sulla Roma e vedendo ora avvicinarsi sensibilmente il Frosinone, che mette a rischio la partecipazione diretta alla fase finale del campionato.

Diretta/ Empoli Torino (risultato finale 2-2): Ricci-Sanabria, che rimonta!

Il Bologna ha perso in casa, sconfitto di misura dall’Atalanta: anche per i giovani felsinei è mancato una sorta di esame di maturità, la squadra di Luca Vigiani punta un posto nei playoff ma tutto sommato la sconfitta di domenica scorsa ci può stare, a patto che rimanga un caso abbastanza isolato. Tra poche ore vivremo la diretta di Torino Bologna Primavera, nel frattempo possiamo fare un rapido excursus attraverso le scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa partita.

Diretta/ Bologna Spezia (risultato finale 2-0): decidono Posch e Orsolini

DIRETTA TORINO BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Bologna Primavera viene trasmessa sui canali di Sportitalia: per la precisione, questa partita andrà in onda sul canale principale dell’emittente (quello che trovate al numero 60 del telecomando), sarà un appuntamento in chiaro per tutti e potrete assistere alla sfida del campionato Primavera anche con il servizio di diretta streaming video, che viene garantito senza costi aggiuntivi. Per questa opzione vi basterà consultare il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app – sul PlayStore dovrete cercare l’app che si chiama Sportitalia.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Ilic in arrivo con Lukic in uscita ma Juric non ci sta

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOLOGNA PRIMAVERA

Sono possibili dei cambi, nella diretta Torino Bologna Primavera, da parte di Giuseppe Scurto: il tecnico granata nel suo 4-3-1-2 potrebbe puntare su Caccavo, Giacomo Corona o Nije per l’attacco (dove comunque Ansah e Jurgens restano favoriti), sulla trequarti invece Dell’Aquila va per la conferma e a centrocampo il principale candidato a giocare dall’inizio è Ciammaglichella, che potrebbe fare staffetta con Jonathan Silva. Gli altri elementi in mediana sarebbero Ruszel e Joan Ruiz; in difesa Dellavalle e Anton a protezione di Passador, con Wade e Opoku in qualità di terzini.

Per il suo Bologna Vigiani punta su un albero di Natale la cui punta sarà ovviamente Raimondo, alle sue spalle ecco Anatriello a fare coppia con Mazia. A centrocampo le due mezzali dovrebbero essere nuovamente Urbanski e Rosetti; a dettare la trama del gioco allora vedremmo Bynoe, in competizione comunque con Maltoni. Per quanto riguarda la difesa, Stivanello e Motolese giocheranno come centrali a protezione del portiere Franzini, sugli esterni invece Mercier e Tommaso Corazza restano favoriti sulla concorrenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA