DIRETTA ATALANTA UDINESE, GASPERINI SOGNA LA VETTA DELLA SERIE A

Il lunch match della dodicesima giornata di Serie A si giocherà a Bergamo e sarà la diretta Atalanta Udinese in campo alle 12,30. La sfida è tra due filosofie di gioco opposte con i bergamaschi che cercano punti per sperare nel primo posto. Si parla già di Scudetto in casa Atalanta con gli uomini di Gasperini che arrivano dal netto e clamoroso 0 a 3 in casa del Napoli che ha stupito tutto il mondo. Qualche difficoltà in più, invece, per l’Udinese di Runjaic che ha perso le ultime due partite contro Venezia e Juventus e sta ricercando nuova solidità difensiva.

DIRETTA ATALANTA UDINESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Atalanta Udinese sarà possibile solo per gli abbonati a DAZN che ha l’esclusiva per la Serie A. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi andrà a raccontare le migliori azioni e le emozioni di questa partita.

ATALANTA UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni. Gasperini dovrebbe tornare a schierare Retegui dal primo minuto con Samardzic e Lookman che potrebbero completare il tridente facendo riposare un De Ketelaere in grande forma. Ederson e De Roon formeranno la coppia di centrocampo con Zappacosta e Bellanova sugli esterni. Hien è il perno della difesa con Kolasinac sulla sinistra e Kossounou sulla destra a completare il trio davanti a Carnesecchi.

Assetto molto difensivo per l’Udinese di Runjaic che rinforza il centrocampo con Karlstrom, Payero e Lovric supportati da Ehizibue e Kamara sugli esterni. Bijol è il centro della difesa con Touré che dovrebbe tornare dopo la squalifica a completare il trio con Kabasele. Lucca dovrebbe tornare dal primo minuto con Thauvin pronto a riformare la coppia offensiva.

ATALANTA UDINESE, LE QUOTE

Per arricchire il discorso relativo alla diretta Atalanta Udinese andiamo a vedere anche le quote proposte da Bet365 per la partita. I padroni di casa partono con il netto favore del pronostico e vedono la loro vittoria quotata a 1,38 contro il 7,50 per il 2 dei friulani e il 5,00 del pareggio X.