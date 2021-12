DIRETTA EMPOLI UDINESE/ Video streaming tv: buon equilibrio nei precedenti

DIRETTA EMPOLI UDINESE: TESTA A TESTA

Leggiamo ora i precedenti della diretta di Empoli Udinese. Al Carlo Castellani le due squadre si sono affrontate per 15 altre volte col bilancio che ci parla di 5 successi per i toscani, 4 per i friulani e 6 pareggi. L’ultimo precedente ci porta indietro al novembre del 2018 a una gara terminata col risultato finale di 2-1. L’Empoli decise la gara a cavallo dell’intervallo con i gol di Zajc e Caputo. L’errore dal dischetto di Pussetto fu vendicato subito dopo da un gol di Pussetto in una gara dove ormai però i bianconeri si svegliavano troppo tardi.

Diretta/ Empoli Atalanta primavera (risultato finale 1-1) : pareggia Fazzini!

L’Udinese non vince a Empoli dal gennaio 2014 una gara giocata sempre in Serie A e terminata col risultato finale di 1-2. Gli ospiti erano andati avanti al minuto 19 con Totò Di Natale ex di turno. Saponara pareggiava subito dopo su calcio di rigore. Nella ripresa la rete da tre punti la siglava l’esterno svizzero Widmer. La gara di oggi dunque aggiornerà il bilancio in questione. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Lazio Udinese (risultato finale 4-4): pari di Arslan al 99'!

EMPOLI UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Empoli Udinese sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

Diretta/ Torino Empoli (risultato finale 2-2) video: La Mantia riprende i granata

EMPOLI UDINESE: PARTITA SPETTACOLARE!

Empoli Udinese, in diretta lunedì 6 dicembre alle ore 18:30 dallo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. L’Empoli è reduce dal pareggio in rimonta dello stadio Olimpico Grande Torino, con la gara terminata con il risultato di 2-2. La squadra di Aurelio Andreazzoli, con i gol di Romagnoli e La Mantia è riuscita a recuperare i due gol messi a segno dal Torino, sfiorando anche la vittoria nel finale. Gli azzurri sono sicuramente una delle rivelazioni di questo campionato, occupando l’undicesima posizione in classifica con 20 punti. Nelle ultime cinque giornate, l’Empoli ha vinto e pareggiato in due occasioni, perdendo una sola partita.

L’Udinese arriva alla sfida di Empoli, dopo il pareggio per 4-4, raggiunto al 99′ minuto allo stadio Olimpico contro la Lazio. La squadra allenata da Luca Gotti, dopo un promettente avvio, seguito da un periodo decisamente negativo, è riuscita ad inanellare una serie di pareggi che le hanno permesso di allontanarsi dalla zona retrocessione. I friulani occupano la quattordicesima posizione di classifica con 16 punti, distanti di 6 lunghezze dal Genoa. L’Udinese insegue una vittoria esterna che manca dalla terza giornata di campionato, in occasione della vittoria per 0-1 in casa dello Spezia. L’ultimo precedente tra le due squadre, risale al 7 aprile 2019, in Serie A. In quell’occasione, l’Udinese conquistò i tre punti, vincendo 3-2 sull’Empoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI UDINESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Empoli Udinese, le quali scenderanno in campo per disputare la sedicesima giornata del campionato di Serie A. L’allenatore degli azzurri, Aurelio Andreazzoli, potrebbe cambiare diverse pedine rispetto al pareggio di Torino. Potrebbero avere una chance Viti e Parisi, con Bajrami che potrebbe tornare titolare dopo le buone prestazioni da subentrato. Con il modulo 4-3-1-2, ecco la probabile formazione titolare dell’Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

In casa Udinese, Luca Gotti, dovrà rinunciare allo squalificato Molina, espulso nella gara contro la Lazio. Sarà ancora assente Pereyra, il quale non ha ancora recuperato dall’infortunio alla spalla, mentre sono da valutare le condizioni di Beto, uscito con un problema muscolare nell’ultima partita. Nel caso in cui non dovesse recuperare, il suo posto sarà occupato da Success. Questa la probabile formazione titolare dell’Udinese, in vista della trasferta di Empoli, schierata con il modulo 3-4-2-1: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Makengo, Arslan, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Empoli Udinese del campionato di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Leggermente favoriti i toscani, con la vittoria dell’Empoli, abbinata al segno 1 quotata 2.55. Il risultato meno probabile sembra essere il pareggio, infatti il segno X viene proposto a 3.35. Da non sottovalutare l’eventuale vittoria dell’Udinese, con il segno 2 quotato 2.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA