DIRETTA EMPOLI LAZIO PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI?

Comincia il campionato Primavera anche quest’anno e siamo qui per commentare la diretta di Empoli Lazio Primavera, primo entusiasmante turno della stagione di questi giovani ragazzi. L’appuntamento è fissato per oggi 18 agosto 2024 alle ore 16,30; aspettiamoci dunque un bel cooling break per rinfrescarsi. L’anno scorso l’Empoli ha faticato e non poco per mantenere la categoria, sembra infatti che sia uno stallo interno alla società toscana e che i fasti del passato vadano rimessi al centro del villaggio.

DIRETTA/ Empoli Monza (risultato finale 0-0): Caldirola e Colombo non vanno a segno! (Serie A 17 agosto 2024)

La Lazio giovanile invece dopo molti anni torna nel campionato Primavera 1 e si trova di fronte ad una sfida abbastanza alla portata, almeno sulla carta. Infatti questo sarà un banco di prova importante per i biancocelesti che dovranno macinare punti sin da oggi se vogliono mantenere la categoria.

DIRETTA EMPOLI LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Gli amanti del calcio giovanile saranno fortunati: la diretta di Empoli Lazio Primavera sarà visibile in chiaro al canale 60 del digitale terrestre, ossia SportItalia. L’emittente anche per quest’anno detiene i diritti per la competizione giovanile. In alternativa il match sarà seguibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

Calciomercato Roma/ Il Rennes apre al prestito di Assignon. Solbakken all'Empoli (13 agosto 2024)

EMPOLI LAZIO PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo le probabili formazioni della diretta di Empoli Lazio Primavera e proviamo insieme a decretare i possibili protagonisti di questo match. I toscani in difesa hanno un possibile talento in Biscontin. Il ragazzo eccelle in marcatura ma manca nel controllo palla, il che è problematico nel calcio moderno. Passando invece all’attacco attenzione alla prima punta Monaco, il faro di questo team.

Passando alle giovani leve biancocelesti, non possiamo non citare Serra, attaccante completo che oltre ad una stazza importante riesce a dialogare bene con i compagni. Una sorta di Morata in versione più giovane che potrebbe farci sognare anche in Serie A a tempo debito.

DIRETTA/ Empoli Catanzaro (risultato finale 4-1): doppietta di Fazzini! (Coppa Italia, 10 agosto 2024)

EMPOLI LAZIO PRIMAVERA, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo le quote della diretta di Empoli Lazio Primavera dove ci possiamo accorgere che il sito della Snai mette questo match in un equilibrio precario: notiamo infatti come il segno 1 venga quotato a 2,1 mentre il suo opposto a 2,3. Il segno X che decreterebbe il pari invece a 2,2.