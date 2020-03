Diretta Entella Ascoli/ Streaming video DAZN: liguri favoriti (Serie B)

Entella Ascoli, diretta dall’arbitro Robilotta, domenica 8 marzo 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si incrociano in un momento non positivo, l’Entella incassando un poker a Trapani ha subito la sua terza sconfitta consecutiva e non vince dal 9 febbraio scorso, dall’impegno interno contro il Pescara. L’Ascoli giovedì scorso è riuscito ad evitare la sconfitta nel match interno contro il Chievo grazie a un gol di Ninkovic, ma a sua volta non coglie i 3 punti in campionato dal match in casa del Livorno dello scorso 1 febbraio ed ha ottenuto 2 soli punti nelle ultime 4 partite. In classifica l’Entella ora è a quota 35 punti, a +3 dall’Ascoli che è invece appaiato al quintultimo posto in zona play out con il Venezia.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Ascoli non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA ASCOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Entella Ascoli, domenica 8 marzo 2020 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. L’Entella allenata da Boscaglia dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo:Contini; Poli, Crialese, Pellizzer, Sala; Dezi, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra, G. De Luca. L’Ascoli guidato in panchina da Stellone sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Leali; Pucino, Valentini, Brosco, Padoin; Eramo, Troiano, Cavion; Morosini; Scamacca, Trotta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 2.10, mentre l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.30 e il successo esterno proposto invece a una quota di 3.50. Chi dovesse invece puntare sul numero di gol complessivamente realizzato dalle due squadre nel corso dei novanta minuti, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.85, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 1.95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA