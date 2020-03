Video/ Ascoli Chievo (1-1): highlights e gol. Pari giusto al Del Duca (Serie B)

Il video di Ascoli Chievo ci racconta del pareggio col risultato di 1-1 raccolto ieri sera al Del Duca, nel posticipo della 27^giornata della Serie B. Dopo qualche incertezza legata alle ultime disposizioni della regione e del governo italiano sulla disputa dei match a porte chiuse, alla fine ieri sera in terra bianconera si è giocato, pur senza pubblico, un incontro molto brillante. Fin dalle prime battute sono stati i veneti a prendere in mano le redini del match: a marca gialloblu le prime occasioni dal gol poi, con Giaccherini già attivo al 4^ minuto di recupero. Il pressing del Chievo continua e solo a tratti le incursioni di gialloblu vengono neutralizzate con efficacia dall’Ascoli, ancora non troppo in partita. Prima dell’intervallo ecco che poi arriva, con merito, il gol del vantaggio per la squadra clivense: al 38’ è Filip Djordjevic a forare lo specchio dei piceni, affatto impeccabili nella prima frazione del match. Nella ripresa è però una grande reazione da parte dei padroni di casa: tornati in campo i bianconeri si son dimostrati più attivi e attenti in campo e non abbiamo dovuto attendere molto per assistere al giusto gol del pari. Al 26’ del secondo tempo ci ha pensato infatti Ninkovic a far male alla difesa veneta, la quale però pure nel finale non ha mollato il colpo. Negli ultimi minuti del match i gialloblu hanno provato con successo a non farsi sopraffare dagli avversari, dominanti nella seconda frazione della sfida: il triplice fischio finale ha dunque fissato un pareggio più che giusto al Del Duca.

IL TABELLINO

ASCOLI CHIEVO 1-1 (0-1 PT)

ASCOLI (4-4-2): Leali; Andreoni, Brosco, Valentini, Sernicola; Cavion, Petrucci (12′ st Morosini), Piccinocchi (23′ st Trotta), Brlek; Ninkovic, Scamacca (31′ st Eramo). A disp. Marchegiani, Ferigra, Pucino, Troiano, Padoin, Matos, De Alcantara, Costa Pinto, Covic. All. Stellone.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi (20′ st Di Noia), Esposito (41′ st Zuelli); Giaccherini, Djordjevic (26′ st Meggiorini), Vignato. A disp. Nardi, Cotali, Ivan, Vaisanen, Karamoko, Frey, Morsay, Rigione, Grubac. All. Aglietti.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta

RETI: 38′ pt Djordjevic (C), 26′ st Ninkovic (A)

NOTE: ammoniti Brlek (A), Obi (C), Vignato (C), Dickmann (C), Brosco (A). Rec. 0′ pt, 4′ st.

