Diretta Entella Palermo/ Streaming video tv: sfida intrigante (Serie C)

DIRETTA ENTELLA PALERMO: LIGURI FAVORITI!

Entella Palermo, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 17 maggio 2022, per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C ed è l’unica sfida tra due formazioni che risono dovute qualificare dal turno precedente per arrivare fin qui. La diretta di Entella Palermo potrebbe dunque riservarci notevoli incertezze, perché in stagione regolare hanno avuto rendimenti simili. Nei playoff invece la Virtus Entella ha esordito eliminando l’Olbia nel secondo turno della fase dei gironi, ma c’è solo una partita di differenza, per cui non si può parlare di una squadra più riposata o di contro di un’altra più rodata.

Settimana scorsa, l’Entella ha eliminato il Foggia e dunque ha già affrontato una squadra del girone C, vincendo in casa dopo la sconfitta dell’andata in Puglia. Adesso tuttavia sarebbe il Palermo ad avere questo vantaggio, di cui per altro i rosanero siciliani non avevano avuto bisogno, dal momento che hanno eliminato la Triestina soprattutto grazie al successo esterno al Nereo Rocco. Il Palermo potrebbe avere qualcosa in più, ma resta una sfida incerta: cosa ci dirà l’andata di Entella Palermo?

DIRETTA ENTELLA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Palermo sarà garantita in pay-per-view sul canale satellitare Sky Sport 253, che va ad aggiungersi alla diretta streaming video, che come sempre per le partite di Serie C (compresi naturalmente i playoff) sarà offerta dalla piattaforma ElevenSports tramite abbonamento oppure acquistando in pay-per-view l’evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PALERMO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Entella Palermo. Per i padroni di casa liguri si potrebbe schierare un modulo 4-3-1-2 con questi possibili titolari: Borra in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Coppolaro, Pellizzer, Chiosa e Barlocco; il trio di centrocampo con Rada, Palmieri e Karic; infine in attacco il trequartista Meazzi a supporto delle due punte Magrassi e Merkaj. La risposta del Palermo potrebbe invece concretizzarsi in questo modulo 4-2-3-1: Massolo in porta; i quattro difensori Buttaro, Lancini, Marconi e Crivello oppure Giron per completare la retroguardia; in ballottaggio anche Odjer e Damiani per affiancare Dall’Oglio in mediana; sulla trequarti ecco invece Valente, Luperini e Floriano a sostegno del centravanti Brunori.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Entella Palermo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti per la vittoria i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Palermo a vincere.











