DIRETTA ENTELLA PIANESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La capolista è favorita, ma attenzione a una bella realtà di provincia che sarà ospite a Chiavari per la diretta Entella Pianese, una partita che sicuramente attirerà l’attenzione di molti appassionati nel girone B di Serie C. Naturalmente sotto i riflettori ci sarà soprattutto la Virtus Entella, come è giusto che sia per chi occupa il primo posto in classifica a quota 50 punti e nelle ultime giornate sta riuscendo a staccare la concorrenza grazie a una bella striscia di quattro vittorie consecutive cominciata fin dall’ultimo turno prima di Natale.

Fatte le debite proporzioni, bisogna però rendere i giusti meriti anche alla Pianese, sia per il rendimento recente che ci parla di due vittorie consecutive per la formazione toscana, sia per un cammino che complessivamente ha portato 32 punti e collocherebbe gli ospiti saldamente in zona playoff. Siamo quindi doppiamente curiosi di scoprire quale potrà essere il risultato finale per la diretta Entella Pianese! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Entella Pianese, in diretta streaming come seguire la partita

Per seguire la diretta Entella Pianese delle 17.30 chi dovesse essere interessato può farlo a Sky Sport con Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 254), o in diretta streaming video su SkyGo e NowTv.

Due squadre in forma!

La diretta Entella Pianese andrà in scena allo Stadio Comunale di Chiavari e vedrà scontrarsi la squadra più in forma del campionato e che fino ad oggi ha dimostrato di essere anche la più forte con degli avversari con un andamento altalenante ma che ultimamente stanno vivendo un buon momento di forma e nelle ultime gare hanno scalato posizioni in classifica entrando nel pieno delle squadre in lotta per i playoff. I padroni di casa sono il terzo miglior attacco del campionato e la seconda migliore difesa, statistiche che gli hanno permesso di accumulare 50 punti, nell’ultima gara hanno vinto 0-3 in casa del Carpi, gli ospiti invece sono all’ottavo posto con 32 punti e hanno vinto l’ultima partita stagione 3-2 contro il Pescara.

Entella Pianese, le probabili formazioni

Per la partita tra le mura amiche i padroni di casa dovrebbero confermare gli undici dell’ultima gara e schierarli secondo il 5-3-2 del mister Fabio Gallo con Del Frate che torna in porta, Bariti e Di Mario sulle fasce, Marconi, Tiritiello e Parodi a formare il trio di difensori centrali, Corbari, Franzoni e Di Noia i tre centrocampisti e coppia d’attacco formata da Guiu e Castelli. Gli ospiti invece dovrebbero essere messi in campo dal tecnico Alessandro Vittorio Formisano con il solito 3-4-2-1 che vede Boer tra i pali, Ercolani, Indragoli e Polidori come terzetto difensivo, Nicoli e Da Pozzo sugli esterni con Proietto e Odjer a completare il centrocampo, Mignani unica punta supportato dai due trequartisti Simeoni e Mastropietro.

Scommesse e quote Entella Pianese, il pronostico finale

La diretta Entella Pianese ha un netto favorito per i 3 punti finali, i padroni di casa che hanno perso una sola partita in stagione, portano a casa punti dal 26 settembre e nelle ultime 4 partite hanno solo vinto più o meno facilmente. Gli ospiti sono una squadra comunque ben organizzata che vorrà accumulare punti per poter consolidare la sua posizione in classifica per cui la partita potrebbe non vedere troppi gol e la vittoria dell’Entella potrebbe arrivare per una minima differenza di una o due reti.