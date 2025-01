Diretta Pianese Pescara, la situazione delle due squadre

La diretta Pianese Pescara si giocherà allo Stadio Carlo Zecchini, sarà valida per la giornata 23 del girone B di Serie C, e farà confrontare due squadre che in questo momento della stagione stanno lottando per mantenere il loro posto in classifica che a fine anno permetterebbe di partecipare ai playoff, la squadra di casa occupa la nona posizione con 29, solo 3 in più delle squadre che inseguono la fase ad eliminazione di fine stagione, mentre il Pescara è saldo alla quarta posizione a punteggio uguale del terzo Torres che vorrebbe superare per saltare il primo turno dei playoff. La Pianese nell’ultima uscita è riuscita ad uscire dalla crisi che stava vivendo vincendo contro il Campobasso per 0-2 con i padroni di casa in nove uomini, il Pescara invece arriva dall’ennesimo pareggio contro il Rimini per 0-0 tra le mura amiche.

Formazioni Pianese Pescara, i possibili ventidue in campo

Per la sfida delle ore 15.00 la squadra di casa allenata dal tecnico Alessandro Vittoria Formisano dovrebbe essere messa in campo secondo il suo classico 3-5-2 con Boer tra i pali, Polidori, Indragoli e Masetti come tre difensori, Da Pozzo e Nicoli sulla fasce con Odjer, Simeoni e Proietto a completare il centrocampo nella parte centrale, Falleni e Mignani la coppia offensiva. Gli abruzzesi risponderanno secondo il 4-3-3 di Silvio Baldini con Plizzari in porta, Pierozzi e Crialese come esterni bassi, Pellacani e Brosco da difensori centrali, centrocampo formato da Valzania, Squizzato e Dagazzo, tridente offensivo che vede Bentivegna e Cangiano sugli esterni e Merola la punta centrale.

Info streaming video sulla diretta Pianese Pescara

La diretta Pianese Pescara potrà essere seguita dagli interessati dal canale di Sky Sport Calcio e in diretta streaming video su SkyGo e NowTv, per usufruire di questi servizi serve aver sottoscritto l’abbonamento a Sky Sport.

Quote Pianese Pescara, il probabile risultato finale

La diretta Pianese Pescara mette a confronto due squadre alla ricerca dei 3 punti per consolidare la loro posizione playoff o per sorpassare le loro rivali nelle posizioni più alte di classifica, allo stesso tempo nessuna vuole perdere per non perdere lo slancio dato dalle ultime partite e dallo stato di forma e per non rischiare di venire superata dalle inseguitrici nel caso di loro vittoria. La favorita per la vittoria finale rimane comunque il Pescara che sta disputando un’ottima stagione e che con il suo quarto posto dimostra di essere una squadra più forte, la squadra di casa però arriva da prestazioni migliori e non vorrà lasciare i punti agli ospiti, la partita potrebbe avere poche emozioni con le squadre che per paura di perdere si spingeranno limitatamente nelle aree avversarie.

