Diretta/ Entella Pontedera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via!

DIRETTA ENTELLA PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In procinto di iniziare la diretta di Virtus Entella Pontedera, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Si affronteranno due formazioni che vivono un momento molto positivo: i liguri, infatti, si presentano a questa sfida dopo quattro successi nelle ultime cinque gare. Al momento settantuno punti (ventuno vittorie, otto pareggi, cinque sconfitte) bastano per stazionare al secondo posto ma l’obiettivo è recuperare le due lunghezze di distanza nei confronti della capolista Reggiana.

Per gli ospiti, invece, cinquantatré punti (quattordici vittorie, undici pareggi, nove sconfitte) e posto play-off prenotato con largo anticipo. Per la Virtus Entella, inoltre, migliore attacco del girone A (cinquantasei gol realizzati) insieme al Cesena e terza difesa (ventinove reti al passivo) dietro a Reggiana e Cesena. (Giulio Halasz)

ENTELLA PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Entella Pontedera sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Entella Pordenone non hanno mai registrato un segno X nei sei precedenti dal 2013 ad oggi. Il più recente ha visto avere la meglio il Pontedera, capace di trionfare con le reti di Catanese e Benedetti che hanno reso inutile il momentaneo pari di Zamparo.

Nei precedenti giocati in Liguria, soprattutto in epoca recente, c’è stata una perfetta alternanza: nel 2022 vinse il Pontedera 2-1, rifacendosi dell’1-0 a tinte biancoazzurri. Stessa cosa nel 2019-2021 con rispettivamente successi prima dell’Entella e poi Pontedera. Doppietta invece dei Diavoli tra l’incontro di Coppa del 2013 e quello di campionato del 2018. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LIGURI FAVORITI!

Entella Pontedera, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Liguri a un passo dalla vetta, continua il testa a testa tra le due formazioni con l’Entella che, grazie all’ultima vittoria esterna sul campo della Vis Pesaro, è rimasta a -2 dalla capolista Reggiana restando in piena lizza per la promozione diretta in Serie B.

Sarà un esame importante per i biancocelesti quello col Pontedera reduce dalla seconda vittoria consecutiva, quella in casa con l’Imolese, che ha lasciato al settimo posto i toscani, in piena lotta per un posto nei play off anche partendo da una posizione di rilievo. All’andata Pontedera vincente col punteggio di 2-1 in casa contro l’Entella, che ha vinto di misura, 1-0, l’ultimo precedente di campionato interno contro il Pontedera, datato 13 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Entella Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per il Pontedera, Gennaro Volpa schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borra; Chiosa, Parodi, Sadiki; Paolucci, Corbari, Tommaselli, Barlocco; Ramirez; Zamparo, Merkaj. Risponderà il Pontedera allenata da Max Canzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Siano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Peli, Ladinetti, Catanese, Perretta; Benedetti; Cioffi, Nicastro.

ENTELLA PONTEDERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.60.











