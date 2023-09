DIRETTA ENTELLA SESTRI LEVANTE/ Video streaming tv: “nuovo” derby in Liguria (Serie C, 16 settembre 2023)

DIRETTA ENTELLA SESTRI LEVANTE: I TESTA A TESTA

Manca poco alla diretta di Entella Sestri Levante: partita questa che rappresenta un interessante derby ligure e che dunque in qualche modo ridà lustro al calcio di questa regione. Possiamo ricordare, in assenza di dati relativi ai precedenti visto che le sfide professionistiche tra queste due squadre sono zero nel corso della storia, che nel girone B di Serie C Entella e Sestri Levante sono le uniche due rappresentanti della regione d’Italia, ma in epoca recente abbiamo visto all’opera anche la favola Albissola; se invece andiamo nelle categorie superiori scopriamo ovviamente il Genoa in Serie A, tornato nel massimo campionato dopo una sola stagione nel campionato cadetto.

In Serie B giocano invece Sampdoria e Spezia, che sono entrambe retrocesse: per la seconda annata consecutiva quindi non potremo vivere l’appassionante derby della Lanterna, ma vedremo se il prossimo anno i blucerchiati riusciranno a tornare al piano di sopra. Nel frattempo l’Entella sta studiando il modo di arrivare ancora in Serie B, un campionato che ha già onorato in epoca recente; intanto vedremo quale sarà il risultato della diretta di Entella Sestri Levante, oggi la Liguria avrà ufficialmente un nuovo derby. (agg. di Claudio Franceschini)

ENTELLA SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Entella Sestri Levante sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Entella Sestri Levante in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

IL DERBY DEL TIGULLIO

Entella Sestri Levante, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Sarà l’89esima sfida del derby del Tigullio, una classica nel panorama calcistico ligure. Questo derby ritorna dopo 14 anni dall’ultima volta, e la coincidenza vuole che si giochi 100 anni dopo il loro primo incontro. La storia di questi incontri affonda le radici nel passato, e l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate risale al 17 maggio 2009, quando giocarono in Serie D con la partita Entella-Sestri Levante, che si concluse con una vittoria 2-0 per i padroni di casa dell’Entella.

Oggi, l’Entella si presenta a questo derby con 2 punti ottenuti nelle prime due giornate di campionato. Nell’ultima partita, hanno pareggiato contro il Pineto in trasferta. Dall’altra parte, i “Corsari” di Sestri Levante stanno cercando ancora i loro primi punti, avendo perso sia nella partita d’esordio contro il Pontedera sia nel match casalingo della seconda giornata contro la Lucchese. La rivalità tra queste due squadre aggiunge ulteriore fascino a questa partita che richiama la storia e la tradizione calcistica del territorio ligure.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SESTRI LEVANTE

Le probabili formazioni della diretta Entella Sestri Levante, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia, Parodi, Manzi, Boninni; Zapella, Tascone, Petermann, Meazzi, Tomaselli; Zamparo, Disanto. Risponderà il Sestri Levante allenato da Enrico Barilari con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Anacaoura, Ghigliotti, Pane, Oliana, Regini; Raggio Garibaldi, Troiano; Forte, Candiano, Gala; Busatto.

ENTELLA SESTRI LEVANTE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Sestri Levante, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Sestri Levante, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.25.











