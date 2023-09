Diretta/ Pineto Entella (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 8 settembre 2023)

DIRETTA PINETO ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati finalmente alla diretta di Pineto Entella: la partita mette a confronto due squadre che dovrebbero giocare due campionati diversi secondo la classifica e gli obiettivi. La Virtus Entella è una delle grandi favorite per la promozione: retrocessa nel 2021 in Serie C, ha sempre mancato il bersaglio grosso ma l’anno scorso ha dato battaglia alla Reggiana insieme al Cesena, dovendosi alla fine accontentare dei playoff che poi non ha superato. In questo campionato i granata non ci sono più, e dunque l’Entella potrebbe rappresentare la reale testa di serie numero 1 anche se poi bisognerà valutare i reali rapporti di forza.

Diretta/ Entella Ancona (risultato finale 1-1): un punto a testa!

Il Pineto finalmente è arrivato in Serie C, come ideale coronamento di un percorso che lo aveva già visto competitivo nelle ultime stagioni di Serie D: adesso chiaramente il primo passo sarà prendere confidenza con un campionato tosto e pieno di squadre già abituate a questi livelli, e poi giocarsi tutto nella corsa per la salvezza possibilmente, e ovviamente, senza dover passare dal playout. Intanto godiamoci l’imminente partita perché potrebbero anche arrivare delle sorprese: la parola può passare senza indugio al campo, la diretta di Pineto Entella sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Gubbio Pineto (risultato finale 1-1): Pellegrino trova il pari! (Serie C, 1 settembre 2023)

DIRETTA PINETO ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pineto Entella sarà trasmessa su NOW, servizio di Sky, come tutte le gare della Serie C 2023/2024. Dopo l’addio di Sports Eleven, NOW diventa la nuova casa del campionato e sarà necessario tramite l’app su qualsiasi dispositivo per visionare le partite attraverso abbonamento.

Per assistere alla diretta Pineto Entella in Tv sarà possibile farlo sempre tramite l’applicazione di NOW con abbonamento attivo tramite Sky. L’emittente televisiva trasmetterà sui propri canali solo alcune delle partite dei tre gironi che verranno decise man mano.

Diretta/ Cesena Entella (risultato finale 8-7 dcr): errore decisivo di Pisseri! (Coppa Italia, 6 agosto 2023)

I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti nella diretta di Pineto Entella: la partita è un inedito assoluto e sarà molto interessante scoprire come andranno le cose. Quello che possiamo dire a bocce ferme è che il Pineto potrebbe avere l’Entella come riferimento: fondata nel 1965, la società abruzzese non era mai stata in un campionato di Serie C ma poi finalmente ha conquistato la promozione al termine di un periodo nel quale il salto di qualità è stato evidente. Ora si punta ovviamente alla salvezza, ma appunto la Virtus Entella può rappresentare un esempio: qualche anno fa in poco tempo i biancazzurri sono riusciti a fare passi avanti sino a conquistare addirittura la Serie B.

Adesso l’Entella ha messo in panchina il giovane Gennaro Volpe, già capitano della squadra, e con lui stanno portando avanti un progetto che possa durare nelle stagioni, magari andando alla riconquista della categoria cadetta. L’allenatore del Pineto è Daniele Amaolo, in carica dal febbraio 2022: dopo aver timbrato la promozione in Serie C il prossimo traguardo sarà confermarsi in questa terza divisione, vedremo se arriverà il traguardo con magari anche qualcosa in più… (agg. di Claudio Franceschini)

PRIMA IN CASA TRA I PRO

La diretta Pineto Entella, in programma venerdì 8 settembre alle ore 20:45, racconta del secondo turno di Serie C Girone B con la neopromossa che ospita i liguri nel giorno del debutto casalingo stagionale. La prima volta generale nella terza divisione del calcio italiano è avvenuta infatti in trasferta contro il Gubbio, rimediando un buon pareggio con la rete di Pellegrino che ha regalato il primo punto della storia del club in Serie C.

Stesso risultato anche per l’Entella, 1-1 in casa contro l’Ancona, che però aveva già debuttato in questa stagione. Infatti i biancoazzurri erano scesi in campo ad inizio agosto per la sfida di Coppa Italia con il Cesena terminata ai rigori e persa dopo il 2-2 nei regolamentari. I liguri erano stati abili a ribaltare il 2-0 del primo tempo grazie alla doppietta di Meazzi, ma tutto si è rilevato inutile considerando il 6-5 della lotteria dei rigori che ha premiato i bianconeri.

DIRETTA PINETO ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pineto Entella vedono i padroni di casa schierarsi in campo con il 3-5-2. In difesa, davanti al portiere Tonti, ci saranno De Santis, Di Filippo ed Evangelisti. Sugli esterni spazio a Della Quercia a destra e Borsoi a sinistra mentre al centro Schirone e Germinario agiranno da mezzali con Lombardi regista. In attacco tandem Gambale-Chakir.

Risposta dell’Entella con il 3-4-1-2. Tra i pali ecco De Lucia, retroguardia a tre formata da Parodi, Manzi e Bonini. Nella zona nevralgica del campo Petermann e Tascone giocheranno al centro mentre le ali dei liguri saranno rappresentate da Zappella e Tomaselli. A supportare le due punte Disanto e Zamparo ci sarà l’ex Modena Mosti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA