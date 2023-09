DIRETTA/ Sestri Levante Lucchese video streaming tv: è una partita inedita (Serie C, 9 settembre 2023)

DIRETTA SESTRI LEVANTE LUCCHESE: I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti nella diretta di Sestri Levante Lucchese: le due squadre si affrontano oggi per la prima volta in contesti ufficiali, del resto sappiamo bene che il Sestri Levante non ha mai conosciuto la Serie C in epoca moderna e la sua ultima partecipazione risale al 1949, mentre la Lucchese è stata anche protagonista in Serie B. Dunque, avremo una partita inedita: sarà anche il primo incrocio tra Enrico Barillari, allenatore che ha portato la formazione genovese alla storica promozione in Serie C, e Giorgio Gorgone che la Lucchese ha ingaggiato alla fine di giugno, nel tentativo di fare il salto di qualità e provare a prendersi i playoff.

Il testa a testa economico secondo il portale specializzato Transfermarkt ci dice che la rosa dei toscani vale di più (3,85 milioni di euro contro 2,20) e che come valore di mercato è sempre davanti la Lucchese, con il Sestri Levante che non raggiunge i centomila euro; i liguri hanno un’età media inferiore di oltre un anno (23,3 contro 24,5) e un solo straniero contro i quattro della Lucchese. Questi chiaramente sono dati interessanti ma che non possono definire quello che succederà sul terreno di gioco: possiamo senz’altro dire che la Lucchese parta favorita, ma in realtà la partita del girone B di Serie C sarà tutta da vivere. (agg. di Claudio Franceschini)

SESTRI LEVANTE LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sestri Levante Lucchese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sestri Levante Lucchese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Sestri Levante Lucchese, in diretta sabato 9 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. Liguri a caccia dei primi punti dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Pontedera. In attesa della messa a norma del proprio stadio il Sestri Levante gioca momentaneamente a Carrara e proverà a lanciare un segnale per dimostrarsi competitivo anche tra i professionisti sin dalle prime battute del campionato.

Dall’altra parte c’è una Lucchese che ha inizio il suo cammino pareggiando in casa contro il Perugia, un pari senza reti importante per i rossoneri che hanno dimostrato già una buona solidità, contro una delle formazioni sulla carta accreditate per la vittoria nel girone. Quello che andrà in scena oggi sarà il primo incrocio in assoluto tra la formazione genovese e quella toscana in un campionato professionistico.

PROBABILI FORMAZIONI SESTRI LEVANTE LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per il Sestri Levante, Enrico Barilari schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Anacoura; Podda, Oliana, Regini, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Gala; Candiano; D’Antoni, Conti. Risponderà la Lucchese allenata da Giorgio Gorgone con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Chiorra, Alagna, Benassai, Tiritiello, De Maria, Gucher, Tumbarello, Fedato, Guadagni, Rizzo Pinna, Romero.

SESTRI LEVANTE LUCCHESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sestri Levante Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Sestri Levante con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











