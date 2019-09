Diretta Entella Venezia/ Streaming video DAZN: capolista per la fuga! (Serie B)

Entella Venezia, che sarà diretta dal signor Robilotta, si gioca in turno infrasettimanale per la quinta giornata della Serie B 2019-2020, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 24 settembre. Le due formazioni la affrontano con l’Entella che condivide il primo posto in classifica con il Benevento con 10 punti all’attivo mentre per il Venezia i punti in classifica sono solo 4 che corrispondono al 14esimo posto. Il precedente turno di campionato ha visto la formazione ligure ottenere il primo pareggio stagionale, 1 – 1 sul terreno di gioco del Pescara, dopo aver vinto le prime tre partite in calendario. Per i neroverdi ospiti invece un pareggio in trasferta sul campo del Frosinone con il risultato di 1 – 1. Nella quarta di campionato primo stop parziale per la formazione di Chiavari è arrivato il primo pareggio. Virtus Entella in vantaggio dopo 32 minuti del primo tempo con una rete messa a segno da Schenetti che aveva concretizzato un periodo di pressione da parte della capolista. La formazione pescarese aveva risposto nella ripresa con vari tentativi, fino al raggiungimento del pareggio al 27esimo della ripresa con una bella rete di Memushaj. A Frosinone il Venezia, dopo un primo tempo terminato a reti inviolate nonostante le molte azioni incisive delle due squadre, ha trovato il vantaggio grazie ad una rete messa a segno di testa da Capello che ha approfittato di uno svarione del portiere avversario. I laziali hanno pareggiato dopo 11 minuti con un goal realizzato da Capuano, anche in questo caso con un colpo di testa. Dopo il pareggio le due formazioni hanno provato ancora a sorpassarsi finendo però per accontentarsi della divisione della posta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Venezia non sarà garantita sui canali tradizionali, ma sarà un’esclusiva riservata agli abbonati DAZN che potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Tuttavia da qualche giorno i clienti Sky hanno un canale dedicato, ovvero DAZN1 al numero 209, attraverso il quale accedere alla programmazione del portale. Il servizio sarà gratuito solo per chi avesse sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA VENEZIA

Nella gara dello stadio comunale di Chiavari i padroni di casa allenati da Boscaglia dovrebbero schierarsi con lo schema 4 – 3 – 2 – 1 con Contini come estremo difensore, Coppolaro e Sala esterni di difesa e la coppia formata da Chiosa e Pellizier come centrali. La linea a tre di centro campo vedrà impegnati, da destra a sinistra, Eramo, Paolucci e Toscano, mentre le due mezze punte a sostegno del centravanti De Luca saranno Mancosu e Schenetti. Dall’altra parte il tecnico dei lagunari, Dionisi, schiera la sua formazione con il 4-3-3 con Lezzerini tra i pali, Modolo e Cremonesi affiancati come difensori centrali e sulle due fasce laterali Fiordaliso e Ceccaroni. Linea di centrocampo formata da Zuculini a destra, Fiordilino al centro e Maleh a sinistra, mentre il tridente offensivo vede Capello insieme a Montalto e Di Mariano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita del Comunale di Chiavari l’agenzia di scommesse sportive B-Win propone una quota 1,78 per il successo dei padroni di casa, nettamente favoriti anche per la splendida forma, 4,75 per la vittoria della formazione ospite, mentre è più bassa la quota per il pareggio fissata a 3,40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA