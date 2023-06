DIRETTA/ Europei a squadre atletica 2023 video streaming Rai: via alle prime gare! (oggi 23 giugno 2023)

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023: SI COMINCIA!

Finalmente è arrivato il momento di dare il via alla prima giornata degli Europei a squadre atletica 2023. La Polonia ha vinto le ultime due edizioni di questa competizione, ma c’è una nazionale che ha dominato e si tratta della Germania: i tedeschi infatti hanno ottenuto il successo nella prima edizione (2009) e poi si sono ripetuti nel 2011, 2013 e 2015, riuscendo sempre a salire sul podio fino a quattro anni (due secondi e un terzo posto) e arrivando quarti nel 2021. Ha festeggiato due volte la Russia, nel 2010 e 2015; poi, a causa del noto scandalo doping, questo colosso dell’atletica non ha più potuto partecipare agli Europei a squadre atletica.

Diretta/ Europei indoor atletica 2023: Larissa Iapichino e staffetta 4x400 d'argento!

Queste sono le uniche nazionali ad aver vinto la competizione; ci sono quattro terzi posti per la Francia, mentre l’Italia è stata come detto seconda nel 2021 ma aveva già fatto bene due anni prima, ottenendo il quarto posto. Adesso si apre una nuova edizione e noi non vediamo l’ora di valutare quali saranno i risultati che arriveranno dalle tante gare in programma: possiamo metterci comodi senza indugiare oltre e lasciare che a parlare siano i protagonisti dell’evento, finalmente la diretta degli Europei a squadre atletica 2023 sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Samuele Ceccarelli/ Chi è il toscano che ha battuto Jacobs sui 60 metri agli Europei

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv degli Europei a squadre atletica 2023 sarà fornita dalla televisione di stato: a partire dalle ore 16:15 avremo mezz’ora di trasmissione su Rai Sport, ma poi sarà Rai Due a prendersi in carico la diretta di questo evento, con la telecronaca di Franco Bragagna e il commento tecnico di Stefano Tilli e Guido Alessandrini, mentre le interviste saranno a cura di Marco Tripisciano. In assenza di un televisore sarà possibile assistere all’evento di Chorzow anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti attivare il servizio di Rai Play (installando l’app) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure visitare direttamente il sito ufficiale (www.raiplay.it). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEGLI EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023 SU RAIPLAY

Diretta/ Europei indoor atletica 2023: Ceccarelli è oro, Jacobs e Derkach argento!

LE PARTECIPANTI

Abbiamo già detto, nel presentare la diretta degli Europei a squadre atletica 2023, che della Prima Divisione (che ha preso il posto della SuperLeague come evento principale) fanno parte 16 nazionali, basate sui risultati dell’edizione precedente: nel 2021 eravamo sempre a Chorzow e la vittoria, tra l’altro per la seconda volta consecutiva, era andata alla Polonia che dunque sarà ancora, almeno idealmente, la nazionale da battere. In seconda posizione era giunta l’Italia; terza piazza per la Gran Bretagna a completare il podio. Dunque, queste tre squadre ci saranno.

A scendere troviamo Germania, Spagna, Francia e Portogallo; la Russia non partecipa addirittura dal 2017, quest’anno sarà assente anche la Bielorussia per i soliti motivi legati alla guerra in Ucraina. A completare il quadro delle partecipanti alla Prima Divisione negli Europei a squadre atletica 2023 avremo quindi Belgio, Finlandia, Grecia, Norvegia (che ha preso il posto della già citata Bielorussia), Olanda, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera e Turchia. Sarà interessante scoprire come andranno le cose nella diretta degli Europei a squadre atletica 2023, qui a Chorzow è quasi tutto pronto per dare inizio alle gare… (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRIMA GIORNATA!

Alle ore 16:15 di venerdì 23 giugno scatta la prima giornata degli Europei a squadre atletica 2023: siamo a Chorzow, in Polonia, per la seconda edizione consecutiva questi giochi (a cadenza biennale) sono ospitati da questa città che ha preso il posto di Madrid, originariamente scelta come sede. Di cosa si tratta? Lo dice la denominazione: ci sono 16 nazionali che si affrontano in un percorso nel quale contano i risultati della squadra, le prove sono 36 (vale a dire, le stesse 18 sia per gli uomini che per le donne) e l’evento terminerà domenica 25 giugno.

L’Italia sarà presente nella prima divisione: bisogna qui specificare che quest’anno è cambiata la formula e, invece delle quattro leghe che ci avevano tenuto compagnia a partire dal 2009 (prima edizione degli Europei a squadre atletica), adesso ci sono tre divisioni, che sono state formate in base ai risultati di due anni fa. Sarà un bell’evento, che anticipa anche i grandi appuntamenti della stagione (su tutti i Mondiali); non resta allora che aspettare che la diretta degli Europei a squadre atletica 2023 prenda il via, intanto facciamo un rapido approfondimento circa gli eventi…

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023: IL PROGRAMMA

Come detto dunque la diretta degli Europei a squadre atletica 2023 prevede tre divisioni: quel che conta è che l’Italia sia inserita nella prima, in virtù del secondo posto che aveva ottenuto due anni fa alle spalle della Polonia. Le gare sono come detto 18, o meglio 36 perché sono le stesse per uomini e donne: in pista si corrono 100, 200, 400, 800, 1500 e 5000 e poi ancora le corse a ostacoli (110, 400 e 3000 siepi), ma poi anche la 4×100 che purtroppo non vedrà ai nastri di partenza Marcell Jacobs, costretto a dare l’ennesimo forfait di un 2023 maledetto. Avremo poi le specialità del salto: alto, asta, lungo e triplo naturalmente.

Per finire, i vari lanci o getti per chiamarli con il loro nome tecnico: il peso, il disco, il martello e il giavellotto. Le regole rispetto a salti e lanci sono le stesse, si è tornati ad avere tre tentativi ciascuno con i primi quattro che ne avranno a disposizione un quarto; adesso non vediamo l’ora che la diretta degli Europei a squadre atletica 2023 prenda il via, naturalmente la speranza è che l’Italia possa provare a ripetere il risultato di due anni fa e magari fare anche meglio, non sarebbe affatto male…











© RIPRODUZIONE RISERVATA