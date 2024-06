Diretta Europei atletica 2024 Roma/ Streaming video Rai 2: finali e programma 3^ giornata (oggi 9 giugno)

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: ALTRI NOVE TITOLI IN PALIO OGGI!

La manifestazione è breve e quindi ogni giorno è ricchissimo di emozioni: oggi domenica 9 giugno ci sarà nuovamente da divertirsi con la diretta degli Europei atletica 2024 Roma, che fin dalla prima gara ha confermato la crescita del movimento dell’atletica leggera italiana negli ultimi anni. Non bisogna tornare indietro di molto tempo per avere numeri completamente diversi: nel 2018 agli Europei avevamo vinto quattro bronzi in tutto, sei anni dopo le ambizioni sono completamente diverse. Nel mezzo ci sono state tante gioie, su tutte i cinque ori di Tokyo ma parlando di forza complessiva del movimento possiamo ricordare la vittoria degli Europei a squadre dell’anno scorso, prima volta di sempre per l’Italia nella ex Coppa Europa.

Non potrebbe quindi esserci momento migliore per vivere la diretta degli Europei atletica 2024 Roma, prima volta dell’evento continentale di atletica leggera nel nostro paese nell’ultimo mezzo secolo. Certo, per valutare i risultati bisogna tenere presente che siamo ad un mese e mezzo dalle Olimpiadi di Parigi 2024, ma l’atletica italiana può sorridere, sia con le certezze sia con nomi emergenti fra i quali oggi potremmo mettere in copertina Zaynab Dosso, che sognerà l’impresa nei 100 metri femminili. Insomma, sarà imperdibile anche oggi la diretta degli Europei atletica 2024 Roma per la terza giornata.

EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Sappiamo che ci sono diverse modalità per seguire la diretta tv degli Europei atletica 2024 Roma, la Rai trasmette in chiaro e il principale canale di riferimento è Rai Due, con le mezze maratone al mattino e la sessione serale dalle ore 21.00 in poi, ma finestre in altri momenti ci saranno anche su Rai Sport. Di conseguenza la diretta streaming video degli Europei atletica 2024 Roma sarà garantita a tutti tramite sito e app di Rai Play; la rassegna continentale sarà però trasmessa anche sui canali di Sky Sport e quindi tramite l’applicazione Sky Go oppure la piattaforma Now Tv per seguire in streaming, ma in tutti questi casi solo su abbonamento.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: IL PROGRAMMA E LE FINALI DEL TERZO GIORNO

La domenica regalerà grandi emozioni fin dal mattino per quanto riguarda la diretta degli Europei atletica 2024 Roma, perché oggi non avremo solamente batterie o qualificazioni nella prima parte della giornata: questo sarà naturalmente merito delle due gare di mezza maratona, che in una rassegna a meno di due mesi dalle Olimpiadi è la più lunga competizione su strada, con partenza alle ore 9.00 per gli uomini e alle ore 9.30 per la mezza maratona femminile. Tra le qualificazioni segnaliamo il salto in alto con Gimbo Tamberi, poi naturalmente bisogna passare alla sessione serale, nella quale la prima finale sarà alle ore 20.28 proprio il salto in alto, ma ovviamente al femminile, così come il salto triplo che avrà la propria finale dalle ore 21.04.

Altro concorso che oggi prevede la sua finale sarà il lancio del martello maschile, con inizio alle ore 21.10, poi le altre finali della domenica sera per la diretta degli Europei atletica 2024 Roma saranno tutte sulla pista dello stadio Olimpico della nostra capitale. Nell’ordine, avremo alle ore 22.04 i 3000 siepi femminili, seguiti alle ore 22.27 dagli 800 metri maschili, alle ore 22.40 dai 1500 metri femminili ed infine chiusura alle ore 22.53 con la finale dei 100 metri femminili, per incoronare la regina della velocità, ricordando che dell’evento più breve dell’atletica leggera avremo anche le semifinali dalle ore 21.13.

