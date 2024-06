Antonella Palmisano medaglia d’oro/ 20 km marcia, Trapletti è argento! Europei atletica 2024 oggi, 7 giugno

ANTONELLA PALMISANO MEDAGLIA D’ORO NELLA 20 KM MARCIA AGLI EUROPEI ATLETICA 2024

Antonella Palmisano medaglia d’oro nella 20 km di marcia femminile agli Europei atletica 2024 a Roma: apertura migliore non avrebbe potuto esserci, gli organizzatori avevano in un certo senso onorato la campionessa olimpica della specialità proponendo la 20 km di marcia come prima finale con il titolo europeo in palio e Antonella Palmisano ha risposto nel migliore dei modi, con una prestazione capolavoro e un successo mai in discussione: Antonella Palmisano ha vinto con pieno merito la 20 km di marcia femminile e quindi il primo oro degli Europei 2024 va all’Italia.

La condotta di gara è stata praticamente perfetta per la marciatrice olimpionica, che ha imposto il ritmo fin dai primi chilometri, stroncando tutte le rivali con un passo micidiale. Antonella Palmisano si è presto trovata in testa da sola e non ha più concesso alcuna speranza di rientrare a tutte le rivali. Il tempo per la vittoria e la medaglia d’oro è stato quindi di 1h28’09”, poi sul podio sale anche una meravigliosa Valentina Trapletti, seconda e quindi medaglia d’argento per completare la doppietta dell’Italia con il proprio primato personale, bronzo per l’Ucraina con Ljudmyla Oljanovska che ha beffato sul traguardo la spagnola Garcia.

ANTONELLA PALMISANO, ORO EUROPEO NELLA 20 KM DI MARCIA PER LA CAMPIONESSA OLIMPICA

Antonella Palmisano aggiunge in questo modo un’altra perla alla propria carriera nella quale evidentemente spicca in maniera particolare l’oro olimpico conquistato a Sapporo il 6 agosto 2021, nell’edizione di Tokyo 2020 slittata di un anno per il Covid. Il 2022 poi era stato un anno difficilissimo per la marciatrice pugliese classe 1991, che poi ha cominciato a risalire nel 2023 con una eccellente medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest, mentre il 2024 è iniziato alla grande con questo oro europeo e adesso naturalmente il sogno è il bis olimpico.

Il palmares di Antonella Palmisano adesso comprende un oro olimpico, i due bronzi mondiali di Londra 2017 e appunto Budapest 2023 e agli Europei il bronzo di Berlino 2018 ed evidentemente adesso anche l’oro di Roma 2024. Vincere in casa è una soddisfazione sempre molto speciale, Antonella Palmisano aggiunge questa medaglia d’oro alla propria carriera e naturalmente dimostra anche come la preparazione per le Olimpiadi finora sia stata perfetta: l’appuntamento sarà per il 1° agosto, che a Tokyo fu il giorno di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi…











