DIRETTA/ Zane Weir getto del peso streaming video Rai: via alla finale! (Mondiali atletica, 19 agosto 2023)

DIRETTA ZANE WEIR, GETTO DEL PESO MONDIALI ATLETICA 2023: SI COMINCIA

Sta cominciando la diretta con Zane Weir e Leonardo Fabbri della finale del getto del peso maschile ai Mondiali di atletica 2023, speriamo allora che a Budapest questa specialità possa farci vivere una gioia che richiami gli anni Ottanta, quando Alessandro Andrei era uno dei migliori specialisti del mondo nel getto del peso. Ricordiamo ad esempio il secondo posto ai Mondiali del 1987, con la gioia ulteriore di cogliere questo argento a Roma, a casa nostra, battuto solamente dallo svizzero Werner Günthör, che in quella occasione vinse il primo dei suoi tre Mondiali consecutivi.

Il capolavoro tuttavia risale naturalmente al 1984, cioè la meravigliosa vittoria alle Olimpiadi di Los Angeles, unica volta di un italiano olimpionico in questa specialità. Un pensiero però va pure a Paolo Dal Soglio, che fu quarto per un centimetro ad Atlanta 1996, dopo avere cullato addirittura il sogno dell’oro. Adesso però la storia deve cedere il passo all’attualità: facciamo parlare la pedana della diretta del getto del peso con Zane Weir e Leonardo Fabbri! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ZANE WEIR STREAMING VIDEO E TV GETTO DEL PESO MONDIALI ATLETICA 2023

La finale del getto del peso maschile ai Mondiali di atletica 2023 con Zane Weir e Leonardo Fabbri sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (canale numero 58) e poi su Rai Due, alla quale tornerà la linea dopo il Tg2, ma anche sui canali di Sky Sport ed Eurosport ed inoltre in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play, oppure con Sky Go e Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GETTO DEL PESO CON ZANE WEIR AI MONDIALI DI ATLETICA 2023

FINALE CON DUE AZZURRI!

La diretta di Zane Weir nella finale del getto del peso maschile ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà al centro della nostra attenzione nella sessione serale di oggi, sabato 19 agosto, per la precisione dalle ore 20.37, quando inizierà la finale che sarà la grande speranza per l’Italia nella prima giornata di questa rassegna iridata per l’atletica leggera. Specifichiamo subito che in gara ci sarà anche Leonardo Fabbri (non capitano spesso due italiani in una stessa finale) e quindi l’attesa è doppia per la diretta del getto del peso, ma Zane Weir è certamente il più atteso, anche in virtù del secondo posto nelle qualificazioni di stamattina.

Cominciamo allora proprio dai verdetti della qualificazione: Zane Weir è stato secondo con la misura di 21,82 metri, alle spalle solamente del brasiliano Darlan Romani, che ha ottenuto un notevolissimo 22,37 metri. Certo, nelle qualificazioni i numeri vanno interpretati, perché chi ottiene la misura necessaria al primo tentativo può finire dietro a chi deve spingere nei successivi tentativi, ma questa misura rafforza le speranze di Zane Weir. Ha sofferto invece la pedana umida Leonardo Fabbri, fortunato a salvarsi con la dodicesima e ultima misura utile in 20,74 metri: si può solo migliorare. L’attesa è grande, ecco allora tutte le info utili per seguire la diretta del getto del peso con Zane Weir ai Mondiali di atletica 2023.

DIRETTA ZANE WEIR, GETTO DEL PESO MONDIALI ATLETICA 2023: IL CONTESTO

Zane Weir quindi cercherà nella diretta della finale del getto del peso ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest di scrivere una pagina di storia, anche se la concorrenza sarà fortissima, a cominciare dagli americani, che l’anno scorso a Eugene monopolizzarono il podio dell’ultima edizione della gara iridata del peso. Tra i principali rivali di Zane Weir e Leonardo Fabbri ci saranno quindi il campione del Mondo in carica Ryan Crouser e il suo vice Joe Kovacs, mentre il terzo statunitense sarà oggi Payton Otterdahl, che ha preso il posto di Josh Awotunde, l’anno scorso di bronzo dietro ai due connazionali.

Abbiamo naturalmente già citato il brasiliano Darlan Romani, altri pericoli arriveranno dalla Nuova Zelanda, che può puntare su due pesisti molto forti come Tom Walsh e Jacko Gill, tutti loro già in evidenza anche nella finale mondiale dell’anno scorso, al pari del croato Filip Mihaljevic. In finale avremo poi anche il serbo Armin Sinancevic, il giamaicano Rajindra Campbell e l’egiziano Mostafa Amr Hassan, che completano l’elenco dei protagonisti della diretta del getto del peso con Zane Weir che ci fa sognare e magari anche Leonardo Fabbri a recitare da outsider.











