Diretta Europei ciclismo 2020/ Streaming video Rai: Italia a Plouay per il tris

Oggi mercoledì 26 agosto è un giorno che pone il ciclismo alla ribalta, perché ci attende la diretta degli Europei di ciclismo 2020 da Plouay, in Francia, dove a mezzogiorno prenderà il via la prova in linea riservata ai professionisti. Edizione sofferta a causa del Coronavirus, alla fine ha trovato collocazione a ridosso della partneza del Tour de France (sabato da Nizza) e anche per questo si corre in Francia. La partenza è fissata per le ore 12.00, quando dunque prenderà il via la diretta degli Europei di ciclismo 2020 a Plouay: il chilometraggio piuttosto breve e il percorso non particolarmente insidioso faranno sì che l’arrivo sia atteso indicativamente attorno alle ore 15.45. L’Italia è chiamata ad onorare la corsa dopo i due trionfi consecutivi ottenuti dagli azzurri, nel 2018 con Matteo Trentin a Glasgow e l’anno scorso grazie al successo di Elia Viviani nell’edizione disputata in Olanda. Stavolta il c.t. Davide Cassani ha selezionato per gli Europei di ciclismo 2020 lo steso Trentin (pur reduce dalla caduta alla Milano Sanremo), Giacomo Nizzolo e Davide Ballerini che domenica sono stati assoluti protagonisti ai Campionati italiani (primo e secondo), Diego Ulissi, Davide Cimolai, Edoardo Affini, Manuele Boaro e Giovanni Visconti. Il sogno sarebbe quello di centrare un tris che farebbe la storia, anche se non sarà affatto facile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GLI EUROPEI CICLISMO 2020

La diretta tv degli Europei di ciclismo 2020 da Plouay sarà garantita sia in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 57) con il collegamento a partire dalle ore 14.00 sia per gli abbonati su Eurosport, di conseguenza avremo anche una doppia possibilità anche per la diretta streaming video, per tutti tramite Rai Play e inoltre anche tramite Eurosport Player, in questo caso solo per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI CICLISMO 2020: IL PERCORSO

Per immergerci sempre più nella diretta degli Europei di ciclismo 2020, è doveroso adesso descrivere più nel dettaglio le caratteristiche del percorso di Plouay, in Francia. Il tracciato è il medesimo per tutte le categorie e prevede 13,7 km, che i professionisti dovranno affrontare per 13 giri, arrivando dunque a un totale di 177,4 km (gara dunque piuttosto breve per un titolo così importante) con un dislivello introno ai 2500 metri. Sono cinque le difficoltà altimetriche da affrontare, tutte comunque piuttosto brevi e non particolarmente impegnative: dopo il passaggio sul traguardo, circa 500 metri di pianura portano ai piedi della Côte du Moulin, seguita immediatamente dalla Côte du Bois de Kerlucas e dalla Côte de Kerlucas. Tre difficoltà dunque in rapida successione: la seconda, Côte du Bois de Kerlucas, misura 800 metri, è la più lunga e anche la più impegnativa fra queste tre. Circa un chilometro e mezzo di pianura conduce poi verso l’inizio della Côte de Kervréhan, 1800 metri che risulteranno essere impegnativi nella prima parte ma poi sostanzialmente in falsopiano. Subito dopo ci sarà la Côte de Kercoulan, quasi una continuazione della precedente salitella, che tocca i 152 metri sul livello del mare cioè l’altitudine più alta (si fa per dire) del percorso. In seguito, ecco 1300 metri di discesa, poi un tratto pianeggiante prima di un falsopiano tendente a salire e un breve strappo verso Queenstenen Plain: a quel punto, mancheranno un paio di chilometri al traguardo, di cui buona parte in discesa e gli ultimi 500 metri in pianura. Un percorso mosso ma non troppo, per gli uomini da classiche o ai velocisti in grado di tenere sugli strappetti.

