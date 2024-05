Diretta Europei ginnastica ritmica 2024/ Streaming video Rai: le finali di specialità (oggi 26 maggio)

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024: OGGI LE FINALI DI SPECIALITÀ

Dalle finali All Around di ieri a quelle di specialità, oggi domenica 26 maggio ci attende il gran finale in compagnia della diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2024 da Budapest, capitale dell’Ungheria. Naturalmente a rendere ancora più speciale la rassegna iridata c’è il fatto che ormai mancano solamente un paio di mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024, il grande obiettivo per tutte le ginnaste in gara in questi giorni a Budapest. In tal senso gli appuntamenti più importanti sono quelli andati in scena già ieri, perché ai Giochi ci saranno solamente i due concorsi generali, individuale e a squadre, ma comunque oggi sarà una domenica ancora ricchissima di emozioni grazie alla diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2024.

Questo naturalmente anche grazie al fatto che l’Italia della ginnastica ritmica sa essere competitiva su ogni fronte, con Sofia Raffaeli che ci fa sognare in grande a livello individuale (ieri è stata medaglia d’argento) e con la squadra delle Farfalle, che sono ormai da tanti anni e quindi vari cicli una delle punte di diamante del nostro sport, con il traguardo a cinque cerchi nel quale ci sarà da difendere o magari migliorare il bronzo vinto alle Olimpiadi di Tokyo. Oggi quindi ci aspettano tutte le varie finali di specialità, sia individuali sia a squadre, speriamo in ottime notizie da Budapest per chiudere con tanto azzurro la diretta degli Europei 2024 di ginnastica ritmica…

EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE FINALI

Ampia copertura sarà garantita per tutto quello che succederà in una meravigliosa domenica di sport a Budapest, avremo infatti la diretta tv degli Europei di ginnastica ritmica 2024 di questa giornata dedicata alle finali di specialità in chiaro per tutti con numerosi collegamenti sul canale numero 58, dunque Rai Sport HD. Di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024 IN STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024: ECCO IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA

Lo abbiamo già spiegato, ma naturalmente possiamo ribadire che le finali di specialità saranno protagoniste della domenica nella diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2024 in corso di svolgimento a Budapest, per cui adesso scopriamo tutti gli appuntamenti di oggi, domenica 26 maggio, presso la Papp László Sportaréna della capitale magiara, l’impianto nel quale ci sono ancora la bellezza di sei titoli da assegnare nelle singole specialità, sia a livello individuale sia per le squadre.

Già alle ore 10.10 avranno inizio le finali individuali di specialità con cerchio e palla, seguite alle ore 11.20 da quelle con clavette e nastro. Il mattino si chiuderà logicamente con le cerimonie di premiazione di queste finali, poi ci sarà anche la premiazione del premio Ginnasta dell’Anno prima di tornare in pieno clima agonistico con le ultime due finali di specialità, naturalmente stavolta a squadre, che faranno calare il sipario sulla diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2024. Alle ore 13.45 prenderà infatti il via la finale della gara con i cinque cerchi, mentre alle ore 14.35 ecco la finale dell’evento con tre nastri e due palle.

