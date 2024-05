DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024/ Video streaming Rai: Sofia Raffaeli in copertina (25 maggio)

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024: LA PROTAGONISTA

Mentre la diretta degli Europei ginnastica ritmica 2024 si avvicina, dobbiamo chiaramente fare il focus su Sofia Raffaeli, la nostra grande speranza: nata nel 2004 a Chiaravalle, in provincia di Ancona, la Raffaeli ha impiegato poco per imporsi sulla grande scena mondiale e diventare una star della ginnastica ritmica. Già dominante nelle tappe di Coppa del Mondo e con tre argenti ai Mondiali juniores, agli Europei la marchigiana ha esordito a Tel Aviv due anni fa portando a casa quattro medaglie: oro in cerchio e clavette, argento nella palla e a squadre, rivelandosi immediatamente come straordinaria promessa ma già concretamente capace di vincere.

L’anno seguente a Baku si è ripetuta con palla e clavette che sono la sua specialità, poi ha ottenuto l’argento nell’all around; ai Mondiali ha cinque ori raccolti a Sofia 2022, vincendo cerchio, palla, nastro, all around e concorso a squadre, e aggiungendovi il bronzo nelle clavette. Una forza della natura insomma, che speriamo possa raccogliere altri titoli o medaglie e presentarsi nel migliore dei modi alle Olimpiadi, le prime cui parteciperà e che potrebbero consacrarla ulteriormente. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE GLI EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv degli Europei ginnastica ritmica 2024 non sarà garantita integralmente: Rai Sport, il canale che trovate al numero 58 del digitale terrestre e che chiaramente è accessibile a tutti, fornirà qualche finestra giorno per giorno ma in realtà l’intero programma della kermesse di Budapest sarà su Rai Play, dunque in diretta streaming video. Per accedere alle immagini dovrete dotarvi, come sempre, di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEGLI EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024

FINALMENTE LE FINALI!

Sabato 25 maggio sarà il primo giorno in cui la diretta degli Europei ginnastica ritmica 2024 aprirà all’assegnazione delle medaglie: sarà una fine settimana dedicato ai vari titoli in palio qui a Budapest, edizione che segue quella di Baku andata in scena lo scorso anno, nella quale sarà presente naturalmente anche la nostra Sofia Raffaeli: la marchigiana, oro con palle e clavette e argento nell’all around nel 2023, è già qualificata per le Olimpiadi di Parigi come tutte le altre big, ma restano a disposizione ancora due pass, uno per il concorso generale e l’altro per la gara a squadre.

Ricordiamo che a livello individuale i Giochi ospiteranno solo l’all around; questo concorso nella diretta degli Europei ginnastica ritmica 2024 sarà per Sofia Raffaeli l’occasione di testarsi in vista delle Olimpiadi, ma nelle altre gare comunque si punterà alle medaglie che contemplano in certi casi la possibilità di salire sul gradino più alto del podio. Altre italiane parteciperanno alla rassegna di Budapest e dunque ora andiamo a vedere quale sia il programma del giorno, per sabato 25 maggio, nella diretta degli Europei ginnastica ritmica 2024.

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Sarà comunque breve il programma odierno nella diretta degli Europei ginnastica ritmica 2024, almeno per quanto riguarda il numero delle gare: si comincia alle ore 11:10 con il gruppo B per la finale dell’all around, per circa due ore e mezza avremo questa prima tornata per poi passare, alle ore 14:50, al gruppo A con l’assegnazione delle medaglie. A quel punto, dopo la cerimonia di premiazione, assisteremo al concorso a squadre: la prima rotazione è prevista per le ore 18:10, la seconda per le 20:00.

Ricordiamo che si dovrebbe finire poco dopo le 21:00, e che la diretta degli Europei ginnastica ritmica 2024 si concluderà domani: la domenica sarà ovviamente dedicata a tutte le finali individuali con gli attrezzi e dunque cerchio, palla, nastro e clavette, nella speranza che non solo Sofia Raffaeli ma anche le altre azzurre in gara (Milena Baldassarri e Tara Dragas nell’individuale; oggi Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo per la squadra) possano farsi valere e portare a casa qualcosa.











