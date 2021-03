Diretta Europei indoor atletica 2021/ Streaming video Rai: si parte con Tamberi

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2021: UN ANTIPASTO DI TOKYO 2021!

Si accende oggi, giovedì 4 marzo 2021 la diretta degli Europei indoor di Atletica leggera 2021: siamo dunque a Torun, in Polonia, per dare il via alla tanta attesa assegna continentale che ci farà compagnia fino a domenica 7 marzo e che pure è primo grande appuntamento per l’atletica mondale per questo 2021. Dopo dunque i primi brividi ed emozioni vissuti nei primi meeting europei di febbraio e con i Campionati italiani assoluti, che si sono svolti ad Ancona solo pochi giorni fa, ecco che i principali protagonisti in pedana e chiaramente anche i nostri azzurri, da Larissa Iapichino e Gianmarco Tamberi, saranno di nuovo sotto ai riflettori, per quella che sarà l’edizione numero 36 della manifestazione. L’attesa per la diretta degli Europei indoor di atletica 2021 come possiamo immaginare è tanta: dopo un lungo periodo di stop dell’atletica a tutti i livelli per colpa della pandemia da coronavirus, che ancora permane (l’evento di conseguenza sarà completamente a porte chiuse), si torna dunque gareggiare e pure su un palcoscenico di primo livello: la rassegna sarà certo un ottimo antipasto dunque per quello che saranno poi le Olimpiadi di Tokyo 2021 di questa estate.

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2021 IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO A TORUN

Ricordiamo subito agli appassionati che sia la Rai che Eurosport hanno previsto delle finestre in cui seguire in diretta tv le gare più attese di questi Europei indoor di atletica leggera 2021. La tv nazionale, al canale dedicato allo sport Raisport + HD (numero 57 del telecomando del digitale terrestre) come anche il canale tematico satellitare, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN ci permetteranno di seguire i nostri beniamini a Torun, per tutta la durata della rassegna continentale, da oggi, 4 marzo al prossimo 7 marzo. Di conseguenza tali spazi saranno visibili anche in streaming video tramite il noto servizio gratuito Raiplay, come pure Eurosport Player e Sky Go, disponibili però ai soli abbonati.

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Impazienti di dare il via alla diretta degli Europei indoor di atletica 2021, previsti a Torun da oggi giovedi 4 marzo fino a domenica 7, ci pare doveroso andare subito a vedere che cosa si riserva il programma odierno e quali saranno gli azzurri da tenere d’occhio fin da oggi. Considerato che la manifestazione partirà solo oggi, non ci sorprende che il calendario sia un poco risicato e pure vi sia spazio solo per le prime qualificazioni: dovremo attender un poco per le prime medaglie. Tabella alla mano vediamo dunque che, dopo la breve cerimonia di apertura, prima gara sarà alle ore 19.00 con le qualificazioni al salto in alto maschile dove big è sarà sicuramente il nostro Gianmarco Tamberi. A seguire ecco le qualificazioni per la gara maschile del salto in lungo e di quella femminile per il lancio del peso: alle ore 19.30 e alle 20:20 cominceranno invece per prime batterie per i 3000 m donne e i 1500 m maschili. Venendo ai protagonisti annunciati, va subito detto che tra gli azzurri impegnati già questa sera oltre al nostro Gianmarco Tamberi, in questa prima giornata degli Europei indoor di atletica saranno anche Antonino Trio e Chiara Rosa, rispettivamente per il lungo maschile e il peso femminile: in pedana anche Giulia Aprile e Ludovica Cavalli per le batterie dei 3000 e Pietro Arese, Joao Bussotti e Federico Riva per quelle dei 1500m.

