Diretta Golden Gala 2020/ Streaming video Rai: Roma, Tortu e Tamberi (Diamond League)

Oggi giovedì 17 settembre è il giorno del Golden Gala 2020, edizione numero 40 del meeting di atletica leggera che si svolge presso lo stadio Olimpico di Roma, che ospita anche in questo anno molto sofferto (nel programma originario della Diamond League il Golden Gala sarebbe stato oltre tre mesi fa) l’appuntamento più importante dell’anno in Italia con le stelle dell’atletica leggera, a partire dal 2013 intitolato alla memoria di Pietro Mennea. A proposito di nomi da ricordare, va detto pure che il Golden Gala è nato nel 1980 per volontà di Primo Nebiolo, lo storico dirigente dell’atletica italiana e internazionale che ebbe l’intuizione di organizzare un grande meeting di atletica a Roma con la partecipazione anche degli atleti statunitensi e delle altre Nazioni che quell’anno boicottarono le Olimpiadi di Mosca, ed è ormai un appuntamento irrinunciabile. La diretta Golden Gala 2020 ci regalerà dunque il settimo degli otto meeting superstiti della Diamond League 2020, il circuito che raccoglie tutti gli appuntamenti più importanti della grande atletica anche in questa stagione privata del grande evento delle Olimpiadi di Tokyo e stravolta nel suo calendario. In copertina i due grandi protagonisti dell’atletica italiana, Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GOLDEN GALA 2020

Appuntamento con il Golden Gala 2020 in diretta tv fin dalle ore 18.30 su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando), che per due ore ci regalerà una grande serata di atletica in chiaro con tutte le gare principali del meeting per la Diamond League. Per chi non potesse mettersi davanti ad un televisore per seguire il Golden Gala, appuntamento invece con la diretta streaming video disponibile gratuitamente tramite l’applicazione o su www.raiplay.it, il sito Internet della tv di Stato. Informazioni utili anche sul sito Internet ufficiali, rome.diamondleague.com (disponibile anche in italiano). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GOLDEN GALA SU RAI PLAY

DIRETTA GOLDEN GALA 2020: LE GARE IN PROGRAMMA PER LA DIAMOND LEAGUE

Il programma della diretta Golden Gala 2020 sarà come di consueto ricchissimo di grandi eventi, grazie alle 14 gare che saranno valide per la Diamond League. Ricordiamo naturalmente il calendario dettagliato di queste gare, che caratterizzeranno la lunga serata del Golden Gala. Si comincerà già alle ore 17.45 con il salto in alto femminile, seguito alle ore 18.25 dal salto con l’asta maschile e alle ore 18.40 il salto in alto maschile che vedrà in gara anche Gianmarco Tamberi. Alle ore 18.43 ecco i 400 metri femminili, prima gara in pista, seguita alle ore 18.53 dai 400 ostacoli, sempre al femminile. Programma speculare per le stesse gare al maschile, sempre con intervalli di 10 minuti, dunque per gli uomini avremo alle ore 19.03 i 400 ostacoli e alle ore 19.13 i 400 metri piani. Alle ore 19.20 avremo invece i 3000 metri maschili e alle ore 19.30 prenderà il via la finale del getto del peso maschile. Alle ore 19.38 in programma i 100 ostacoli femminili e alle ore 19.47 la loro controparte maschile, i 110 ostacoli. Saremo così ormai al gran finale del Golden Gala 2020: alle ore 19.55 gli 800 metri femminili, infine le due gare veloci per eccellenza, i 100 metri femminili alle ore 20.05 e i 100 metri maschili con Filippo Tortu alle ore 20.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA