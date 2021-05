Diretta Europei Nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai 2, programma azzurri (oggi)

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: ANCORA EMOZIONI ALLA DANUBE ARENA

Siamo di nuovo in diretta da Budapest per gli Europei di nuoto 2021, anche oggi, mercoledì 19 maggio 2021: dopo le grandi emozioni vissute nel tuffi, artistico e fondo, è in questi giorni il nuoto in corsia a farci compagnia alla Danube Arena e siamo ovviamente davvero impazienti di gioie per le imprese dei nostri azzurri. I quali davvero non vogliono smettere di stupirci: con 48 atleti iscritti alla manifestazione, sono tante le chance per i nostri beniamini per salire sui gradini più alti del podio.

E chissà che nove soddisfazioni (e medaglie) arrivino già oggi: il programma è fitto e le gare da tenere d’occhio saranno tante, in primis la finale dei 1500 stile libero maschili con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Vediamo dunque che cosa aspettarci oggi, mercoledì 19 maggio 2021 dalle vasche magiare.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la diretta tv degli Europei di nuoto 2021 Budapest, la Rai ha previsto due finestre giornaliere dalla Danube Arena della capitale magiara. Per la precisione, la sessione mattutina delle batterie potrà essere seguita sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), mentre la sessione serale con semifinali e finali sarà trasmessa su Rai Due. In entrambi i casi, sarà garantita per tutti la diretta streaming video tramite sito o applicazione di RaiPlay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL PROGRAMMA ODIERNO

Impazienti di dare la parola alla vasca, andiamo dunque subito a vedere che cosa ci riserva oggi la diretta degli Europei di nuoto 2021 di Budapest, ricordato che al solito al mattino sarà spazio solo per le batterie, dalle ore 10.00, mentre finali e semifinali ci attenderanno ma non prima delle ore 18.00. Venendo alle gare preliminari, ricordiamo che oggi si partirà nella capitale magiara con le batterie dei 200m misti maschili, a cui faranno seguito le prove dei 100m dorso, dei 200m rana e le batterie delle staffette 4×200 maschile stile libero. inframezzate le gare femminili, con la 200m farfalla e i 200m stile libero, con la nostra Federica Pellegrini. Solo alla sera ecco le prove valide per le medaglie: si comincerà alle ore 18.00 con la finale dei 1500m stile libero con Paltrinieri e Acerenza, a cui faranno seguito le finali dei 100m stile libero uomini e i 100 m rana donne. Di fila saranno le semifinali dei 100m dorso, 200m rana e 200m misti maschili e come pure le semifinali dei 200m farfalla e i 50 m dorso e i 200m stile libero. A chiusura del programma odierno le finali dei 200m farfalla uomini e la staffetta 4×200 maschile a stile libero.



