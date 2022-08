Diretta Europei nuoto 2022 Roma/ Streaming video Rai: programma e italiani 16 agosto

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2022 ROMA: LA SECONDA GIORNATA!

Agli Europei nuoto 2022 Roma si torna a gareggiare: la giornata di martedì 16 agosto potrebbe nuovamente essere gloriosa per l’Italia, che come sappiamo sta dominando il medagliere in lungo e in largo e punta ad aumentare in maniera esponenziale il suo bottino, che è già ricchissimo. Va detto come sempre che la giornata dedicata alla diretta degli Europei nuoto 2022 è divisa in due appuntamenti: quello del mattino che inizia alle 9:00 e si conclude alle 11:15 (minuto più, minuto meno) e poi quello del pomeriggio che ci farà compagnia dalle 18:00 a poco dopo le 20:00, con le finali e l’assegnazione delle medaglie.

Medagliere Europei nuoto 2022/ Medaglie Italia: 14 ori e 34 podi (martedì 16 agosto)

Tuttavia oggi avremo anche i tuffi, che prenderanno il via alle 12:00 e vedranno impegnati alcuni italiani: Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi nel trampolino 1 metro (turno preliminare, poi la finale) mentre Sarah Jodoin Di Maria e Eduard Timbr Giugiu competeranno nella finale del sincro misto, dalla piattaforma di 10 metri. Le batterie del mattino avranno grandi protagonisti azzurri: da Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri nei 50 stile a Thomas Ceccon che torna in acqua per i 100 dorso, ma poi anche Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni nei 50 rana. Tutti nuotatori che possono tornare a medaglia, e dunque vedremo cosa succederà…

Medagliere Europei nuoto 2022/ Medaglie Italia: 14 ori e 34 podi, gli azzurri volano!

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2022 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei nuoto 2022 Roma sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino e nella prima parte del pomeriggio, mentre la sessione pomeridiana e serale degli Europei nuoto 2022 avrà l’appuntamento su Rai 2 e, di conseguenza, per l’assegnazione delle medaglie o comunque la seconda parte della giornata vi dovrete rivolgere al secondo canale della televisione di stato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2022/ Quadarella oro, Ceccon argento, Caramignoli bronzo: show!

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2022 ROMA: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Abbiamo parlato delle batterie e delle semifinali nella diretta degli Europei nuoto 2022, ma adesso chiaramente bisogna fare un focus anche sull’appuntamento pomeridiano e serale: qui infatti scattano le finali, e quella dei 1500 maschili avrà in Gregorio Paltrinieri uno straordinario protagonista, perché il carpigiano è del tutto intenzionato a confermare quanto di buono fatto vedere ai Mondiali, quando si è presentato in condizione non perfetta ma ha stupito il mondo.

Questa finale partirà alle ore 18:52, prima (ore 18:12) la piscina di Roma ospiterà quella dei 50 rana con un Nicolò Martinenghi che è tra i principali candidati a portare a casa la medaglia d’oro. Alle ore 18:00 la prima finale in programma agli Europei nuoto 2022 sarà quella dei 200 farfalla femminili, seguita da quella dei 50 stile sempre con le donne; alle 18:17 ecco la finale dei 200 misti, mentre dopo aver assistito a due semifinali il programma sarà chiuso alle 19:46 dalla finale dei 100 dorso femminili e, soprattutto alle 20:01 dalla 4×200 stile libero mista. Vedremo allora quante medaglie riuscirà a portare a casa l’Italia in questa giornata di martedì 16 agosto…

