Medagliere Europei nuoto 2022/ Medaglie Italia: 11 ori e 26 podi, dietro di noi il vuoto

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022: L’ITALIA IN FUGA!

Il medagliere degli Europei nuoto 2022 si tinge sempre più di azzurro: l’Italia sta facendo qualcosa di incredibile nella kermesse casalinga di Roma, e ovviamente il “fattore campo” può essere un elemento soltanto relativo per spiegare come la nostra rappresentativa stia mettendo il turbo e staccando tutte le rivali. Lunedì 15 agosto si apre un’altra giornata agli Europei nuoto 2022: nel medagliere l’Italia ha 26 medaglie e 11 di queste sono d’oro. Valutando la classifica con il suo criterio “ufficiale”, quello del numero di ori, gli azzurri ne hanno ben 5 in più dell’Ucraina e 7 dell’Olanda.

Prendendo in considerazione il numero totale di podi, che resta comunque un conto da non sottovalutare, la sproporzione aumenta, perché la nostra nazionale ha 16 medaglie più di Ungheria e Gran Bretagna, vale a dire quelle che dopo di noi ne hanno ottenute di più. Appare allora del tutto evidente come parlare di dominio non sia affatto una forzatura, non in questo caso: anche domenica l’Italia è stata quasi perfetta, in ogni finale disputata ha raggiunto il podio con l’oro della 4×100 stile maschile a rendere gloriosa la giornata. Come proseguiranno oggi le cose?

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022: LE SPERANZE DI OGGI

Lunedì 15 agosto il medagliere degli Europei nuoto 2022 potrebbe diventare ancora più scintillante per l’Italia: avremo in vasca Simona Quadarella che, dopo l’oro negli 800, va a caccia del bis sui 1500, e potrebbe realizzare la terza tripletta europea nelle due distanze più lunghe, tenuto conto che a Glasgow e Budapest aveva trionfato anche nei 400. La romana, che nuoterà insieme a Martina Rita Caramignoli (altra speranza di medaglia per l’Italia) sarà la stella più fulgida nel firmamento del Ferragosto agli Europei nuoto 200, ma nella piscina di Roma ci aspettiamo che a brillare sia anche Thomas Ceccon.

Il quale, vinto l’oro nella farfalla e quello nella staffetta 4×100 in cui è stato autore di una frazione straordinaria, ora si cimenta nella specialità della casa: i 50 dorso, nella cui finale troveremo un altro italiano che è Michele Lamberti. Nei 200 rana invece Martina Carraro e Francesca Fangio sono pronte a stupire: la genovese è stata autrice di una grande semifinale, la livornese comunque ha strappato il pass per la finale e dunque ci crede eccome. Staremo a vedere…

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022

Italia 11-10-5

Ucraina 6-0-0

Olanda 4-0-3

Ungheria 3-5-2

Gran Bretagna 2-3-5

Francia 2-3-4

Svezia 1-1-0

Romania 1-0-0

Spagna 0-3-0

Germania 0-2-0

Austria 0-1-2

Finlandia 0-1-0

Svizzera 0-1-0

Lituania 0-0-2

Portogallo 0-0-1

Serbia 0-0-1

Grecia 0-0-1

Turchia 0-0-1

Slovacchia 0-0-1

