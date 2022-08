Diretta Europei nuoto Roma 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi, 11 agosto

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: OGGI TRE FINALI

La diretta degli Europei nuoto Roma 2022 comincia oggi, giovedì 11 agosto, e promette di regalarci grandi emozioni. Innanzitutto saremo i padroni di casa, nel meraviglioso scenario del Foro Italico che è considerato da molti il più bello “stadio” del nuoto al mondo, dunque c’è il desiderio di organizzare un’edizione memorabile degli Europei di nuoto, che però potrebbe diventare leggendaria soprattutto grazie a ciò che sapranno fare in vasca i nuotatori italiani, che appena poco più di un mese fa ci hanno esaltato con un Mondiale praticamente perfetto.

GREGORIO PALTRINIERI/ Punta gli Europei a Roma: "Non vedo l'ora, gare in casa uniche!"

Budapest 2022 ha visto l’Italia al terzo posto nel medagliere complessivo e in quello del nuoto in corsia, seconda nel nuoto comprese le acque libere, lottando con i colossi mondiali come Usa e Australia e facendo clamorosamente meglio di ogni altra nazione europea – basterebbe dire che l’Italia ha vinto nove ori e nessuna altra nazione del Vecchio Continente è andata oltre quota due. I Mondiali sono slittati causa Covid dall’anno scorso, gli Europei invece erano già in programma nel 2022 e ci regaleranno una doppietta certamente memorabile già da oggi, giovedì 11 agosto, con i primi quattro titoli in palio. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio nella prima giornata la diretta Europei nuoto Roma 2022, in compagnia di nuoto in corsia e nuoto artistico.

Diretta Europei nuoto vasca corta 2021/ Italia da record: 35 medaglie e 7 ori!

EUROPEI NUOTO ROMA 2022 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei nuoto Roma 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino e nella prima parte del pomeriggio, mentre la sessione delle finali del nuoto in corsia avrà l’appuntamento su Rai 2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEGLI EUROPEI DI NUOTO

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di tuffarci in acqua (almeno idealmente) con la diretta degli Europei nuoto Roma 2022, ricordiamo che il programma della giornata inizierà già alle ore 9.00 del mattino con la sessione delle batterie che comprenderà i 50 farfalla maschili, i 100sl femminili, i 400 misti maschili, i 200 dorso femminili, i 100 rana maschili, la staffetta 4×200 sl femminile, la staffetta 4×200 sl maschile e gli 800 sl femminili. Per quest’ultima gara ci sarà in palio direttamente la finale di domani, per le altre gare individuali non oltre i 200 metri si procederà oggi pomeriggio con le semifinali mentre per i 400 misti e le due staffette tutto si deciderà già nella sessione serale.

Diretta Gregorio Paltrinieri/ Oro e record europeo nella finale 800 sl per l'azzurro!

Il tardo pomeriggio degli Europei nuoto Roma 2022 sarà imperniato quindi, a partire dalle ore 18.00, su quattro semifinali ma soprattutto sulle tre finali che assegneranno oggi i propri titoli, cioè i 400 misti maschili alle ore 18.16, la staffetta 4×200 sl femminile alle ore 18.51 e la staffetta 4×200 sl maschile alle ore 19.04. Da notare infine che oggi sarà protagonista anche il nuoto artistico, con le eliminatorie del solo libero ma soprattutto con la finale squadra tecnico dalle ore 15.00, che assegnerà il primo titolo europeo nell’ex nuoto sincronizzato per questa rassegna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA