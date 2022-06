Gregorio Paltrinieri/ Diretta 10 km fondo Mondiali streaming video Rai, orario

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI, 10 KM FONDO MONDIALI DI NUOTO 2022: ALTRO TRIONFO?

Gregorio Paltrinieri sarà protagonista ancora una volta oggi 29 giugno ai Mondiali di nuoto 2022 da Budapest, perché alle ore 12.00 ci sarà la 10 km maschile di nuoto di fondo in acque libere nelle acque del Lago Lupa, sede delle competizioni di fondo in questa edizione dei Mondiali di nuoto. Questa è la gara più importante del nuoto in acque libere perché la 10 km fa parte anche del programma olimpico e Gregorio Paltrinieri ne fu medaglia di bronzo l’anno scorso a Tokyo, ci si arriva dopo un provvidenziale giorno di riposo e sarà l’ultima fatica per il nostro fenomenale Greg e per i suoi avversari.

Finora per Gregorio Paltrinieri questi Mondiali di nuoto 2022 sono stati trionfali: basterebbe la vittoria nei 1500 sl, una medaglia d’oro meravigliosa per tempo e condotta di gara, per rendere memorabile l’avventura ungherese, ma dobbiamo anche ricordare l’argento nella 5 km di lunedì e il contributo dato al bronzo della staffetta del nuoto di fondo, ora si cerca la ciliegina sulla torta raschiando le ultime energie dopo un programma di gare clamorosamente fitto,, ecco allora tutte le info utili per seguire la 10 km di fondo con Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto 2022…

GREGORIO PALTRINIERI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 10 KM FONDO AI MONDIALI DI NUOTO 2022

La 10 km di fondo maschile ai Mondiali di nuoto 2022 con Gregorio Paltrinieri sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD, che è il canale numero 58 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA 10 KM CON GREGORIO PALTRINIERI AI MONDIALI NUOTO 2022

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI, 10 KM FONDO MONDIALI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Gregorio Paltrinieri quindi sarà grande protagonista della 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto 2022 e ancora una volta si troverà a dover lottare conduce avversarie conosce alla perfezione, cioè il tedesco Florian Wellbrock e l’ucraino Mykhailo Romanchuk. Per quanto riguarda il nuoto di fondo in acque libere, finora il numero 1 a questi Mondiali è stato il tedesco, perché Wellbrock ha trascinato la Germania alla medaglia d’oro in staffetta e poi ha vinto la 5 km, anche se pure lui ha dovuto incassare una solenne batosta da Gregorio Paltrinieri nel capolavoro di Greg sui 1500 sl, oggi dunque potrebbe esserci l’ultimo duello fra i due.

Per Mykhailo Romanchuk invece manca ancora il guizzo, anche se il bronzo sugli 800 sl e poi anche sui 5 km di fondo ci dicono come l’ucraino sia un altro straordinario interprete del doppio sforzo tra nuoto in corsia e fondo, nonostante il calendario così ravvicinato non abbia di certo aiutato i tre big nel loro immane sforzo. Noi faremo il tifo per Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo, ma senza dimenticare che l’Italia schiererà oggi pure Domenico Acerenza: quarto nella 5 km dietro solo ai tre “tenori” e naturalmente bronzo con la staffetta, anche il nuotatore potentino si meriterebbe una medaglia individuale.

