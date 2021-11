Diretta Europei nuoto vasca corta 2021/ Streaming video Rai: orari e big del day2

Oggi, mercoledì 3 novembre 2021 si accendono i riflettori sulla diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 e a Kazan dunque ha inizio la seconda giornata di questa magnifica competizione, tra le ultime per il grande nuoto della stagione 2021. Dopo la magnifica pioggia di medaglie per l’Italia occorsa solo ieri nel Day1, ecco che pure oggi ci attendiamo grandissime scintille dai nostri azzurri oggi: la selezione nazionale, composta da ben 40 atleti, non è infatti orfana neppure dei medagliati alle ultime Olimpiadi nipponiche (mancano però Pellegrini, ritiratasi, e Detti, infortunato) e un po’ tutti hanno già dimostrato una buona condizione generale, alla vigilia del banco di prova russo.

Per l’Italia dunque è previsto ancora un ruolo di regina assoluta in vasca e questo fin dalle prime batterie del mattino. In tal senso vale la pena ricordare che al solito la giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Kazan si dividerà in due sessioni, di cui una mattutina prevista alle ore 8.00 italiane e riservata alle batterie. Solo dalle ore 16.30 (ma saranno le 18.30 a Kazan) invece sarà spazio per semifinali e finali.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 da Kazan sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) almeno per quanto riguarda la sessione del pomeriggio con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI VASCA CORTA 2021 A KAZAN: GARE E PROTAGONISTI

Impazienti di dare la parola alla diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 a Kazan, pure ci pare necessario prima andare a controllare anche il programma ufficiale di questa seconda giornata e pure i tanti protagonisti impegnati in terra russa. Ricordato che la sessione mattutina sarà solo alle ore 8.00 italiane, ecco che oggi subito vivremo le prime batterie dei 200m dorso e dei 200m farfalla femminili, con in mezzo anche i preliminari dei 50m stile libero uomini, dove avremo in vasca impegnati anche gli azzurri Deplano, Miressi e Zazzeri, oltre a Marco Orsi.

Di fila ancora spazio alle gare maschili con le batterie di 100m rana con Martinenghi e Scozzoli, mentre a seguire avremo i preliminari dei 100m stile libero femminili con in gara solo l’azzurra Cocconcelli: avremo poi la staffetta dei 4x50m misti maschili e i preliminari dei 1500m stile uomini, con Gregorio Paltrineiri grande star. Non scordiamo poi che nel tardo pomeriggio e solo alle ore 16.30 sarà spazio per le finali e qui teniamo d’occhio soprano Simona Quadarella e Martina Caramignoli, che dalle ore 17.23 saranno in vasca a Kazan per la finale degli 800m stile libero, con ottime chance di medaglia.

