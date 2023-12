DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023/ Video streaming Rai: focus sulla staffetta (oggi 6 dicembre)

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: LA STAFFETTA

La diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023, come abbiamo già visto, ci regalerà come ultima gara del mercoledì la finale della 4×50 misti maschile: è una staffetta particolarmente attesa dall’Italia, perché la nostra nazionale difende il titolo vinto due anni fa a Kazan. Non solo: la nostra formazione era stata in grado di timbrare uno straordinario record del mondo, nuotando la finale con il tempo di 1’30’’14. A vincere la medaglia d’oro agli Europei nuoto vasca corta 2023 erano stati Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Marco Orsi e Lorenzo Zazzeri; avevano tuttavia contribuito anche Lorenzo Mora, Federico Poggio, Thomas Ceccon e Leonardo Deplano.

DIRETTA/ Europei nuoto vasca corta 2023: doppio argento nelle staffette 4x50 stile! (oggi 5 dicembre)

L’Italia aveva vinto con ben 65 centesimi di vantaggio sulla Russia padrona di casa, schierata con Kliment Kolesnikov, Oleg Kostin, Vladimir Morozov e Vladislav Grinev; bronzo all’Olanda lontana 2’’02 da noi, con Stan Pijnenburg, Arno Kamminga, Jesse Puts e Thom De Boer. Era stato un risultato straordinario per l’Italia, naturalmente nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 l’obiettivo è quello di replicare ma staremo a vedere cosa succederà tra qualche ora a Otopeni. (agg. di Claudio Franceschini)

Benedetta Pilato si qualifica alle Olimpiadi e scoppia in lacrime/ "Non voglio vivere in un mondo così"

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv degli Europei nuoto vasca corta 2023 sarà garantita dalla televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: nello specifico le gare di oggi (sia la sessione del mattino che quella serale) andrà in onda su Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro telecomando. Naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play, oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023

Diretta Manuel Bortuzzo Mondiali nuoto Paralimpico 2023, info streaming/ Come e dove seguire la gara

OGGI SEI TITOLI!

Sono ben sei i titoli che mercoledì 6 dicembre saranno assegnati agli Europei nuoto vasca corta 2023: la kermesse di Otopeni, in Romania, è iniziata ieri e anche oggi ci regalerà tante emozioni. Bisogna ricordare che ogni giornata si divide in due parti: dalle ore 8:30 si apre la sessione mattutina che prevede le batterie, mentre le medaglie sono in palio tra pomeriggio e sera, e qui si parte dalle ore 17:00. Gli italiani in gara sono 32: l’obiettivo, nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023, è quello di migliorare il dato dei Mondiali di luglio, anche se ovviamente in un contesto diverso.

Le speranze ci sono, perché la nostra spedizione è arrivata in Romania con gli atleti di punta presenti; chiaramente, trattandosi di una rassegna continentale, non si avrà a che fare con le superpotenze mondiali (Usa e Australia soprattutto, ma anche la Cina), questo può aumentare il numero di medaglie ma ovviamente chi andrà in vasca dovrà poi confermare di potere salire sul podio. Adesso aspettiamo che la diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche approfondimento sui titoli che saranno assegnati mercoledì 6 dicembre.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La sessione pomeridiana, nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023, prenderà il via con tre finali: sulla distanza dei 50 metri avremo lo stile libero femminile e il dorso maschile, poi la finale dei 100 rana femminile che concluderà la prima parte della giornata. Da lì infatti scatteranno le semifinali dei 50 stile maschili e dei 200 farfalla femminili; poi ancora due finali, nello specifico avremo i 100 farfalla maschili e gli 800 stile femminili, qui con la nostra Simona Quadarella che andrà a caccia di gloria.

Il calendario del mercoledì, per la diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023, prevede poi le semifinali di 100 rana maschili, 200 dorso femminili e 100 misti femminili; si chiude con l’ultima finale che ancora una volta sarà una staffetta, in questo caso la 4×50 misti maschile. Non resta allora che pazientare, per poi scoprire cosa succederà nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 a Otopeni: la speranza è che l’Italia sia protagonista nella giornata di oggi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA