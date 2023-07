Diretta Mondiali nuoto 2032 Fukuoka/ Streaming video Rai: orari, programma e finali (oggi lunedì 24 luglio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023: TANTI ITALIANI IN VASCA!

La diretta dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka apre le sue porte sulla seconda settimana: lunedì 24 luglio, come già ieri, il programma sarà fortemente condizionato dal nuoto in piscina, che ha regalato all’Italia una medaglia d’argento nella 4×100 stile maschile. Va però ricordato che torna anche la pallanuoto femminile: dopo aver vinto il playoff contro la Nuova Zelanda, il Setterosa sarà in vasca alle ore 8:00 per i quarti di finale, purtroppo il match è quello contro gli Usa che sono più volte campioni di tutto e dunque si preannuncia durissimo, anche se ovviamente noi speriamo nella grande impresa.

Per il resto, anticipiamo i temi del pomeriggio per la diretta dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka: avremo infatti le finali di Nicolò Martinenghi (100 rana, ore 13:02) e Thomas Ceccon (50 farfalla, ore 13:46) che andranno a caccia di medaglie, anche se il primo non ha particolarmente brillato in batteria e semifinale. Staremo a vedere: sarà una giornata davvero lunga e noi faremo il tifo per i nostri rappresentanti fin dalla sessione del mattino (cioè nella nostra notte), attenzione dunque a quello che la piscina di Fukuoka ci regalerà questo intenso lunedì 24 luglio con i suoi Mondiali nuoto 2023.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2023 sarà affidata alla televisione di stato. Bisogna fare alcune specifiche anche riguardo i canali: la gran parte della trasmissione viene infatti coperta da Rai Due, che si occuperà anche della sessione del mattino e, di conseguenza, nella notte italiana. Intorno alle 12:55 ci sarà poi un passaggio su Rai Sport per la conclusione della giornata; in ogni caso chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà seguire le gare con il servizio di diretta streaming video, disponibile visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI NUOTO 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Avendo già parlato delle finali ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, possiamo adesso vedere cosa succederà nel corso della sessione del mattino, cioè quando sono in programma le batterie. Si apre alle 3:32 (i fusi orari indicati sono sempre quelli italiani) con Margherita Panziera impegnata nei 100 dorso. La gara maschile avrà invece in vasca Thomas Ceccon, che come detto avrà poi la finale dei 50 farfalla ma ha nel dorso la specialità di riferimento; a seguire, ecco Lisa Angiolini e Martina Carraro che andranno a caccia di semifinale nei 100 rana femminili, una delle gare più affascinanti ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka.

Si prosegue alle 4:27 con i 200 stile maschili: qui a rappresentare la nostra nazionale sono Marco De Tullio e Stefano Di Cola. Infine, alle 11:55, fari puntati su Simona Quadarella: una delle maggior speranze della spedizione italiana ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka si confronta nella semifinale dei 1500 stile libero. Una gara resa ancor più interessante dal fatto che nella stessa frazione della romana ci sarà Katie Ledecky, ieri battuta da Ariarne Titmus nei 400 e dunque sarà particolarmente desiderosa di immediato riscatto…











