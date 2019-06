Diretta Europei Scherma 2019/ Dusseldorf, streaming video tv: occhio agli azzurri!

La grande scherma torna sotto ai riflettori e proprio oggi lunedì 17 giugno avranno inizio a Dusseldorf, in Germania gli Europei di scherma 2019, a cui gli azzurri e i loro fan guardano con grande ottimismo. La lunga tradizione in pedana dell’Italia è cosa stra nota, come pure i grandissimi risultati che i nostri portacolori all’arma bianca hanno raccolto in questi anni, in ultima occasione pure agli ultimi mondiali di Wuxi l’anno scorso, dove abbiamo guadagnato parecchi titoli iridati. Ecco perché siamo quindi impazienti di vivere da protagonista la tappa di Dusseldorf, anche se come al solito il ventaglio di avversari sarà di primissimo livello, a partire già da oggi, giornata inaugurale degli Europei.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE GLI EUROPEI DI SCHERMA 2019

Per gli Europei di schema 2019 di Dusseldorf è stata prevista un’amplissima coperta mediatica, che permetterà a tutti gli appassionati di non perdersi neppure un’azione sulle pedane tedesche. Ecco quindi che per la diretta tv sono previste diverse finestre sugli incontri più attesi dalle ore 18.00 alle ore 20.30 sia sula tv di stato Raisport che sul satellite al canale Eurosport 1, che naturalmente saranno fruibili in diretta streaming video. Attenzione poi alle possibilità offerte per la diretta streaming video in aggiunta su Youtube, dove sia al canale delle federazione internazionale “FIE Videos” che al riferimento italiano (Federazione Italiana Scherma) sarà garantita la visione dei principali incontri. Altro punto di riferimento obbligato poi per gli appassionati sarà il portale ufficiale della competizione (www.madeofsteel2019.de) oltre che il sito delle federazione italiana, sempre molto aggiornato, con anche contenuti esclusivi sui nostri azzurri.

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Per ovvie ragioni geografiche per questo Europeo di scherma 2019 gli appassionati non avranno alcun problema a seguire gli azzurri e anzi il programma della competizione di Dusseldorf pare molto lineare. Oggi lunedì 17 giugno, nella prima giornata di competizione, le pedane saranno occupate dalle prove individuali a partire dalle ore 9.00 del mattino. Quindi vi sarà spazio per Fioretto maschile e Sciabola femminile e ovviamente i riflettori saranno puntati sugli azzurri. Ricordiamo infatti che per il fioretto saranno in pedana per il titolo continentale Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Daniele Garozzo. Gruppo di eccellenza anche per la sciabola femminile con Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi, anche se mancherà Arianna Errigo che non ha ancora ottenuto l’ok dalla federazione a gareggiare anche in tale disciplina, nonostante i risultati eccellenti raggiunti.



